Türkenfelds Haushalt ist besser als erwartet

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das Rathaus in Türkenfeld. © Weber

Der Haushalt 2023 ist unter Dach und Fach – und er sieht besser aus als gedacht. Sofern nichts Unvorhergesehenes passiert, wird Türkenfeld im laufenden Jahr einen Überschuss erwirtschaften und trotz vermeintlich schwieriger Rahmenbedingungen diverse Großprojekte vorantreiben können.

Türkenfeld – Im Finanzplan bis einschließlich 2025 sind 20 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen. Auf der To-do-Liste der Gemeinde steht die Sanierung des Schwimmbads, der weitere Ausbau der Bahnhofstraße, Grunderwerb und Planungen für die Baugebiete Dorfanger und Saliter Straße Nord, Hochwasserschutzmaßnahmen am Höllbach und vieles mehr.

Um ein Jahr geschoben werden muss die Sanierung der Pumpstationen des Wasser- und Abwassernetzes. Grund ist die lange Bearbeitungsdauer von Förderanträgen bei staatlichen Stellen. „Ich muss das Wort ‘Sauerei’ verwenden“, kommentierte Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) diesen Umstand. Denn der geplante Pumpentausch hat vor allem der Senkung des Energieverbrauchs und der entsprechenden Kosten zum Ziel. Doch offenbar fehlt beim Freistaat das Personal, um Fördergelder zügig zu bewilligen.

Mit 1,8 Millionen Euro muss sich Türkenfeld an der Ertüchtigung der Kläranlage Grafrath beteiligen. Hierfür wollte die Gemeinde eigentlich gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband Obere Amper ein Darlehen aufnehmen, doch die Kommunalaufsicht fordert, dass Türkenfeld seinen Anteil aus den Rücklagen bestreitet. Immerhin hat die Gemeinde knapp acht Millionen Euro auf der hohen Kante. „Es geht uns zu gut“, so Staffler. Das liegt unter anderem an besser als erwartet sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen. 2022 flossen von den Betrieben 2,6 Millionen Euro in die Kasse – so viel wie noch nie.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Kehrseite der Medaille: Aufgrund der hohen Steuerkraft zahlt Türkenfeld eine deutlich gestiegene Kreisumlage von 2,6 Millionen Euro – gut 500 000 Euro mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen von 280 000 Euro auf magere 15 000 Euro. „Wir gehen gut gerüstet und schuldenfrei in eine wirtschaftlich sicher herausfordernde Zeit“, so Staffler. Allerdings würden die Rücklagen über die kommenden Jahre aufgebraucht und zumindest temporäre Kredite notwendig werden.

Dennoch: Aufgrund der erfreulichen Finanzlage sei der Etat 2023 „kein klassischer Sparhaushalt“. Steuererhöhungen sind nicht geplant. Von den freiwilligen Leistungen an Vereine und öffentliche Einrichtungen wurde nichts gestrichen, sondern im Gegenteil ein weiterer Zuwendungsempfänger aufgenommen. Der Ökumenische Sozialdienst Türkenfeld soll bis auf Weiteres einen festen Zuschuss von 10 000 Euro im Jahr erhalten, da er mit seinen ambulanten Pflegediensten rote Zahlen schreibt. Was die Pflegekassen zahlen, decke den Aufwand nicht ab.

Unterm Strich hat der Verwaltungshaushalt 2023 ein Volumen von 10,7 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt umfasst 3,6 Millionen Euro. Der Gemeinderat stimmte dem Zahlenwerk einstimmig zu – und zwar ohne Diskussion. Fragen hatten schon im Vorfeld direkt bei Kämmerin Renate Mang geklärt werden können. Stefan Zöllner (Dorfgemeinschaft) lobte die Transparenz, mit der der Haushalt aufgestellt worden war. „So kann es halt auch gehen.“ os

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.