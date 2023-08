16 Teams beweisen Standfestigkeit beim 9. Türkenfelder Fischerstechen

Von: Ulrike Osman

Die Titelverteidiger von 2019: die Alten Herren des TSV Türkenfeld im Duell mit der Feuerwehr Zankenhausen. © Peter Weber

Menschenleere Straßen, aber ganz und gar keine Sonntagsruhe am Dorfweiher: Viele Besucher von Nah und Fern kamen zum 9. Türkenfelder Fischerstechen.

Türkenfeld – Die Plätze an den Biertischen am Ufer waren schnell belegt, die Schlangen an den Ständen mit Essen, Getränken und Eis lang. Dank großzügig verteilter Sonnenschirme konnten die meisten Zuschauer aus dem Schatten den Einmarsch der fantasievoll kostümierten Teams beklatschen und das Geschehen auf dem Wasser verfolgen.

Alle 16 Mannschaften hatten die Woche vor dem Turnier zum Üben genutzt. Denn die sechs Mann pro Boot müssen gut zusammenarbeiten – auf das Kommando des Steuermanns zügig und gerade auf die Gegner zufahren und rechtzeitig die Ruder aus dem Wasser stemmen, damit der Stecher auf dem Podest die Chance hat, sein Gegenüber mit einer hölzernen Lanze in den Weiher zu stoßen. Dabei gilt es, aufrecht zu stehen und dem Gegner die Brust zu bieten, wie Moderator und Schiedsrichter Wolfgang Neumeier immer wieder anmahnte.

Umfangreiches Regelwerk

Zum Glück deckt ein umfangreiches Regelwerk alles ab, was bei dem feucht-fröhlichen Wettkampf passieren kann. Denn nicht immer endeten die Durchgänge damit, dass ein Stecher fiel und der andere stehen blieb. Gleich die erste Begegnung zwischen den Alten Herren des TSV Türkenfeld – Titelverteidiger von 2019 – und der Freiwilligen Feuerwehr Zankenhausen musste wiederholt werden, weil nur eine Lanze im Wasser landete, nicht aber der dazugehörige Wettkämpfer.

Unter großzügig verteilten Sonnenschirmen feuerten die Zuschauer die Mannschaften an – lautstark mit viel Spaß. © Peter Weber

Gar nicht so selten blieben beide Stecher stehen, weil die Lanzen nicht trafen oder die Standsicherheit des Gegners zu gut war. Weil auch ein zweiter Anlauf misslang, mussten der Krieger- und Soldatenverein Türkenfeld-Zankenhausen und die Fußballer des TSV Moorenweis den Regeln entsprechend ihre Stecher gegen je einen Ruderer austauschen. Denen glückte es, sich gegenseitig in den Weiher zu befördern.

Weiter in die nächste Runde kamen die Moorenweiser, weil der Gegner Sekunden früher ins Wasser platschte. Bei einigen ganz engen Entscheidungen zogen Neumeier und seine Schiedsrichterkollegen Helmut Thalmayr und Emanuel Staffler den Videobeweis zu Rate.

Endlich wieder ein Damen-Duell

Nicht nötig war dieser bei dem außer Konkurrenz ausgetragenen Duell zweier Damenmannschaften. Der Tacki Stammtisch – eine Gruppe von Freundinnen – hatte 16 Jahre nach der ersten Teilnahme an einem Fischerstechen endlich wieder eine Gegenmannschaft: die Wuiden Weiher Walküren (WWW), die sich „auf Zuruf“ zusammengefunden hatten, wie Sonja Bayer erzählte. In der Übungswoche habe man sich viele Blessuren geholt, doch auch großen Spaß gehabt. Stecherin Alice Schauer hatte zusätzlich mit einem SUP ihre Balance trainiert. Das zahlte sich aus – nach drei Durchgängen gingen die WWWs als Siegerinnen an Land. „Zwei Frauenmannschaften plus X“ wünschte sich Bürgermeister Staffler prompt für das nächste Fischerstechen in vier Jahren.

Bei den Herren kann sich bis dahin die Freiwillige Feuerwehr Zankenhausen über den Siegertitel freuen. In einem spannenden Finale schaffte es Stecher Peter Mayr in zwei von drei Durchgängen, den Kontrahenten von der Feuerwehr Oberdrauburg – Türkenfelds österreichischer Partnergemeinde – ins Wasser zu stoßen. Oberdrauburg wiederum hatte sich nach anfänglichem Pech durch die sogenannte Verliererrunde bis ins Finale vorgekämpft – und konnte immerhin als Vizemeister nach Hause fahren.

