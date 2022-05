Zehn Jahre Wochenmarkt: Sogar gegrillte Weißwürste ziehen Kunden an

Von: Ulrike Osman

Teilen

Einer der Initiatoren vor zehn Jahren: Hans Well. © Ulrike Osman

Gefeiert wird am Türkenfelder Wochenmarkt normalerweise zweimal im Jahr – zu Ostern und im Herbst. 2020 und 2021 mussten die Sondermärkte coronabedingt ausfallen. Dafür konnte nun am Samstag das zehnjährige Bestehen des Marktes gefeiert werden.

Türkenfeld - Obst und Gemüse, Brot und Backwaren, Wurst, Käse, Eier, Nudeln und vieles mehr - seit 2012 können die Türkenfelder jeden Samstagvormittag auf dem Platz vor dem Schloss frische regionale Produkte einkaufen. Das Angebot wird gut angenommen, aber „ein Selbstläufer ist es nicht“, sagt Bürgermeister Emanuel Staffler. Die Gemeinde ließ zuletzt fest installierte Werbebanner im Ort aufstellen. Außerdem konnten zwei zusätzliche Händler gewonnen werden.

Zu den Initiatoren des Wochenmarkts gehörte seinerzeit Musiker Hans Well, der mit weiteren engagierten Freiwilligen die ersten Fieranten in den Ort holte. Schon damals war klar, dass es nicht damit getan sein konnte, nur Verkaufsstände zu platzieren. Zur Steigerung der Attraktivität belebte man den Markt immer wieder neu – mit Musik, von der Gemeinde spendiertem Freibier und gegrillten Würstchen. „Einmal war der Andrang so groß, dass wir zuletzt Weißwürste grillen mussten, weil alles andere aus war“, erinnert sich Well und lacht.

Unter den Händlern sind einige, die Türkenfeld seit den Anfängen die Treue halten. Zu ihnen gehört Michael Heckl aus Pöttmes (Kreis Aichach-Friedberg), der jede Woche selbst angebautes Gemüse anbietet. Er kommt gerne her. „Die Leute sind immer freundlich, und wir haben eine große Anzahl an Stammkunden.“ Eine von ihnen ist Mechthild Jercic. „Mir ist es wichtig, regelmäßig herzukommen, auch wenn ich als Einzelperson nicht so viele brauche“, sagt die Seniorin. Auch Thomas Jansen, der seit 30 Jahren in Türkenfeld lebt, freut sich über das Angebot: „Ich komme aus dem Rheinland, wo solche Märkte wesentlich üblicher sind. Früher habe ich ein solches Angebot hier vermisst.“