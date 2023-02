Zug bleibt auf freier Strecke liegen: Feuerwehr muss Fahrgäste evakuieren

Von: Eva Strauß

Die Feuerwehr evakuierte den Zug. © Feuerwehr Türkenfeld

Nichts ging mehr am Dienstagmorgen zwischen den Bahnhöfen Geltendorf und Türkenfeld. Auf der Strecke war ein Zug liegengeblieben wegen eines Oberleitungsschadens.

Türkenfeld/Geltendorf – 240 Personen mussten von den Feuerwehren Türkenfeld und Zankenhausen evakuiert werden.

Etwas erschwert wurde der Einsatz dadurch, dass sich direkt neben der Strecke eine kleiner Wassergraben befindet. „Darüber mussten wir mit einer Rettungsplattform eine kleine Brücken bauen“, erklärt Christian Ortmann, Kommandant der Türkenfelder Feuerwehr. Die Menschen seien dann entweder zu Fuß zum Bahnhof Türkenfeld zurückgegangen oder mit Taxis weggefahren worden. Zwei blinde Personen, die sich in dem Zug befanden, habe das Bayerische Rote Kreuz nach Geltendorf gebracht, berichtet der Ortmann weiter. Für die Türkenfelder Feuerwehr war ein solcher Einsatz Neuland. „Es lief aber alles sehr entspannt ab“, so Ortmann. Schließlich sei keine Gefahr in Verzug gewesen.. Deshalb hatten wir ja Zeit.“

Wie ein Bahnsprecher auf Nachfrage des Tagblattes berichtet, war der Regionalzug gegen 7.30 Uhr auf dem Gleis in Richtung München liegen geblieben. Der Grund für den Oberleitungsschaden sei unklar. Zunächst konnte der Betrieb noch über das zweite Gleis laufen. Doch für die Evakuierung musste dieses gegen 8 Uhr ebenfalls gesperrt werden. Nichts ging mehr. Gegen 11 Uhr konnte das zweite Gleis zwar wieder genutzt werden. Doch die Einschränkungen bei Regional- und Fernverkehr sowie bei der S-Bahn dauerten den ganzen Tag an. Die S-Bahnen aus Richtung München endeten vorzeitig in Grafrath.

