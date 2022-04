Ukraine-Flüchtlingen in Moldau helfen

Helfen Ukraine-Flüchtlingen in Moldau: Ursula Reisch und Lkw-Fahrer Stefan Dürbeck aus Amberg. F.: Verein „Land ohne Eltern“ © mm

Wenn Hilfe benötigt wird, ist Ursula Reisch aus Unterschweinbach nicht zu halten. Für die Geschäftsführerin des Vereins „Land ohne Eltern“, der seit drei Jahren regelmäßig Hilfskonvois in die Republik Moldau organisiert, war nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sofort klar: Da muss geholfen werden.

Unterschweinbach – Und so organisierte sie seit Anfang März alles für einen Hilfskonvoi. Zum Schluss waren es 32 Paletten, die in einen Lkw eingeladen wurden und die dieser Tage in Moldawien ankommen – auch dorthin sind viele Ukrainer geflüchtet.

Für Ursel Reisch war es eine logistische Mammutaufgabe. Insgesamt hatte sie die Helfer von 27 Sammelstellen zu koordinieren, verstreut von Niederbayern bis ins Allgäu. Sie sagt: „Der Erfolg des Projektes war nur möglich durch das freie Zusammenspiel und das eigenverantwortliche Handeln aller, die mitmachten.“

Nach der Ankunft in Chisinau, der Hauptstadt Moldaus, werden Hilfsgüter (zum Beispiel Schlafsäcke, Batterien, Wasserkocher) in das Flüchtlingslager Palanka an der ukrainischen Grenze transportiert. Die übrigen Waren gehen an Einrichtungen im Gesundheitswesen und drei weitere Flüchtlingslager in Balti im Norden von Moldau. Mit den eingegangenen Spendengeldern war auch die Finanzierung des Transportes gesichert. Viel Hilfe kam aus Amberg, von einer Organisation und einer Spedition.

„Der nächste Transport ist bereits in Vorbereitung“, berichtet Ursula Reisch. Dafür angenommen werden ausschließlich: IT, Schlafsäcke, Isomatten und Hygieneartikel. „Ganz wichtig wären Wolle, Häkel- und Stricknadeln zur Beschäftigung“, fügt die Unterschweinbacherin hinzu. Wenn es die Lage zulässt, wird sie im Juni selbst nach Moldau aufbrechen: Sie möchte schauen, was noch gebraucht wird und den Flüchtlingskindern dort ein paar schöne Tage bereiten, mit Zuckerwatte und Popcorn, Glitzer-Tattoos und einem Fußball-Turnier. Sie sagt schon jetzt: „Ich danke allen für die Geldspenden, die uns letztlich so frei und punktgenau helfen lassen können.“

