Wo ist das Ortsschild geblieben?

Von: Klaus Greif

Unbekannte haben das Ortschild am westlichen Stadtrand von Germering abgeflext © privat

Das Ortsschild, das Autofahrern, die vom Schusterhäusl kommen, den Beginn der Stadt anzeigt, ist verschwunden. Unbekannte haben es offensichtlich schon in der Nacht auf Sonntag gestohlen.

Laut Andre Kschwiemann vom städtischen Bauhof, der sich den Schaden vor Ort ansah, gingen die Diebe recht rabiat vor: „Die haben das Schild samt Rahmen weggeflext.“

Stehen geblieben ist nur der jetzt schilderlose Eisenpfahl, der auf dem Foto am rechten Bildrand zu sehen ist. Bis der Bauhof ein neues Schild montiert, wird es etwas dauern: „Das muss erst bestellt werden. Vorrätig haben wir so was nicht,“ erklärt Kschwiemann.