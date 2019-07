Ein Gedenkort für Sternenkinder

Für Eltern, die ihr Kind während der Schwangerschaft verloren haben, ist ein Ort zum Gedenken eine wertvolle Hilfe beim Trauern. In Fürstenfeldbruck kümmert sich der Förderverein des Klinikums um das Sternenkindergrab auf dem Waldfriedhof. Für dessen Erhalt ist er auf Unterstützung angewiesen.

Fürstenfeldbruck – Der Verlust eines Kindes während der Schwangerschaft trifft Eltern sehr schwer. Noch schwerer war es für viele Eltern, dass es lange Zeit keine Möglichkeit zur Beisetzung gab, wenn sie ihr Kind in einer frühen Phase der Schwangerschaft verloren. Doch seit einigen Jahren gibt es auf vielen Friedhöfen sogenannte Sternenkindergräber. Im Brucker Waldfriedhof kümmert sich der Förderverein des Klinikums um diese Ruhestätte. Er organisiert dort auch Gedenkfeiern, die den Eltern bei der Bewältigung ihres Verlustes helfen sollen.

„Für den Trauerprozess kann es sehr hilfreich sein, bewusst Abschied zu nehmen“, sagt Klinikseelsorgerin Doris Liedl-Doll. Sie und ihre Kollegen gestalten die bewusst schlicht gehaltenen und religiös offenen Gedenkfeiern am Sternenkindergrab auf dem Waldfriedhof. „Die Trauer ist zudem dann erschwert, wenn Schwangerschaften schon wiederholt fehlgeschlagen sind oder eine Frau aufgrund ihres Alters annimmt, dass eine weitere Schwangerschaft nicht mehr möglich sein wird“, sagt Liedl-Doll. Deshalb seien viele Paare dankbar, dass sie durch die Gedenkfeiern die Möglichkeit hätten, sich von ihrem Kind zu verabschieden.

Die für viele betroffene Eltern bei der Trauerbewältigung so wichtige Beisetzung ist möglich, seit in Bayern im Jahr 2006 ein neues Bestattungsgesetz in Kraft trat. Seitdem gibt es auch für Tot- und Fehlgeburten ein Bestattungsrecht. Davor galten totgeborene Kinder, die unter 500 Gramm wogen, noch nicht als Mensch und wurden nicht bestattet. Meist geschieht die Bestattung im Auftrag der Kliniken, es sei denn, die Eltern wollen eine individuelle Beisetzung in einer eigenen Grabstätte. Der Förderverein des Klinikums Fürstenfeldbruck hat für dieses Anliegen mit eigenen Mitteln und mithilfe von Spenden auf dem Waldfriedhof das Sternenkindergrab errichtet. Dort findet zwei Mal im Jahr eine Gedenkfeier statt. Betroffene Paare, die daran teilnehmen wollen, können ihre Adresse beim Klinikum hinterlegen. Sie erhalten außerdem einen Flyer mit Kontakten, an die sie sich zur Beratung und Begleitung wenden können.

Die Pflege der Gedenkstätte ist mit einigem Aufwand verbunden. Ausgaben fallen sowohl für eine gelegentliche professionelle Reinigung der Grabplatte als auch für die gärtnerische Pflege an. Mit dieser wurde der Gärtner Gebhard Rützel aus Olching beauftragt. Gemeinsam mit seiner Tochter hat er auch den gärtnerischen Entwurf für das Grab entwickelt. Neben einem Gedenkstein mit einer Bronzefigur stand über Jahre eine große Fichte auf dem Grabfeld. „Dieser Baum hat dem Grab einen besonderen Charakter verliehen“, erzählt Doris Liedl-Doll. Die Fichte fiel, wie so viele andere Bäume auf dem Waldfriedhof, im vergangenen Jahr einem Sturm zum Opfer. Den Charakter der Grabstätte will der Förderverein wieder herstellen. Für die Pflanzung eines neuen Baumes und die Finanzierung der Grabpflege sucht er jetzt Unterstützer, die ihm mit Spenden unter die Arme gereifen wollen.

Der Förderverein des Klinikums Fürstenfeldbruck ist dankbar für Spenden zum Erhalt des Sternenkindergrabes auf das Konto: „Verein der Freunde der Kreisklinik FFB e.V.“ IBAN: DE33 7005 3070 0001 0554 82. Verwendungszweck: „Sternenkindergrab“. Bei Angabe der Adresse wird eine Spendenquittung zugesandt.

Laura Edle