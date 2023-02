Sie verließ einfach das Schulgelände: 14-Jährige vermisst – Jetzt tauchte sie wieder auf

Von: Thomas Eldersch

Die Polizei kann Entwarnung geben. Die vermisste 14-Jährige ist wieder da. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Seit Donnerstag fehlt von einer 14-jährigen Schülerin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck jede Spur. Jetzt kann die Polizei Entwarnung geben.

Update vom 15. Februar: Die Polizei hat am Mittwoch eine neue Pressemitteilung herausgegeben, in der sie ein positives Ende der Suche nach der vermissten 14-Jährigen vermeldet. Genau heißt es dort: „Die seit vergangenen Donnerstag vermisste 14-Jährige aus Moorenweis ist am Dienstagabend wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Sie verließ am Donnerstag unentschuldigt das Schulgelände ihrer Schule in Fürstenfeldbruck und war seither unbekannten Aufenthalts. Über ihren genauen Verbleib der letzten Tage wollte die junge Moorenweiserin keine Angaben machen.“

Erstmeldung 11. Februar: Fürstenfeldbruck/Moorenweis – Bereits seit Donnerstag, 9. Februar, fehlt von einer 14-Jährigen aus Moorenweis jede Spur. Sie wurde zuletzt an ihrer Schule, der Ferdinand-Miller-Realschule, in Fürstenfeldbruck gesehen. Seitdem gilt sie als vermisst. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Teenagerin ist offenbar nicht das erste Mal von zuhause ausgerissen. Laut Polizei ist sie als Ausreißerin bekannt, so ein Sprecher der Brucker Inspektion.

14-jährige Schülerin verlässt unentschuldigt Schulgelände und verschwindet spurlos

Die 14-Jährige aus Moorenweis besucht in Fürstenfeldbruck eine Schule, an der sie auch am Donnerstag wie gewohnt erschienen ist. Jedoch verließ sie das Schulgelände gegen 9.30 Uhr unentschuldigt wieder, heißt es in der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Fürstenfeldbruck. Seitdem fehlt von der Schülerin jede Spur. Hinweise, wo sich die Teenagerin aufhalten könnte, konnte die Polizei nicht geben.

14-jährige Schülerin vermisst: Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Wer die vermisste Schülerin gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort der 14-Jährigen aus Moorenweis geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer der Fürstenfeldbrucker Dienststelle lautet (0 81 41) 61 20. Hinweise können aber auch unter der Polizeinotrufnummer 110 oder persönlich an jeder anderen Dienststelle abgegeben werden.

