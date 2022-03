Viele Flüchtlinge: Landratsamt überprüft Sporthallen auf Eignung als Unterkünfte

Von: Thomas Steinhardt

Die Budriohalle in Eichenau. © Weber

Weil davon ausgegangen wird, dass weiter viele Flüchtlinge ankommen, bereitet das Landratsamt derzeit Notunterkünfte vor. Das bedeutet, dass auch Sporthallen genauer auf ihre Eignung untersucht werden.

Fürstenfeldbruck - Als geeignet erwiesen habe sich etwa die Budriohalle in Eichenau, bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Gemeinde, die ja in der Ukraine eine Partnerstadt hat, habe diese Halle praktisch mit Ausbruch des Krieges als Notunterkunft angeboten. Pläne für den Bezug sind nun ausgearbeitet. Binnen weniger Stunden könnte die Dreifach-Turnhalle zur Notunterkunft werden. Vor allem müssten Feldbetten aufgestellt und eine Feldküche installiert werden. Entsprechendes Material ist vorhanden. „Eine schnelle Belegung mit vielen Menschen ist möglich“, so die Sprecherin.

Hallen die einzige Lösung

Eichenaus Bürgermeister Peter Münster (FDP) berichtete, dass er die Halle ursprünglich für Flüchtlinge aus Wischgorod zur Verfügung stellen wollte. Aber angesichts des Zustroms könnten solche Unterscheidungen jetzt nicht getroffen werden. Eine andere Lösung, als Hallen zu belegen, gebe es kurzfristig nicht, sagte Münster, der selbst vier Ukrainer bei sich aufgenommen hat.

Wenn die Halle zur Unterkunft umfunktioniert wird, ist sie auch für Vereine nicht mehr nutzbar. „Ich habe schon Verständnis dafür, dass den Flüchtlingen geholfen werden muss. Aber wo sollen die ganzen Mannschaften zum Training hin, und zu den Spielen?“ Das fragt sich der Handball-Abteilungsleiter des Eichenauer Sportvereins Gerhard Fink. Er könne jetzt nichts anders tun als die anderen Hallen in der Region abklappern. „Und hoffen, dass wir irgendwo unterkommen.“ Es sei ja durch Corona schon schwierig genug, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Bei der ersten Herrenmannschaft des ESV stehen Punktspiele noch bis Mai an.

Für die Sportler tue es ihm wahnsinnig leid, sagt Bürgermeister Münster. Er hofft, dass es gelingen werde, die Flüchtlinge bald in andere Unterkünfte zu bringen, sodass belegte Hallen wieder frei werden. Er ist sich sicher: Die Eichenauer Halle wird nicht die letzte sein, die gebraucht wird. Denn es kommen immer mehr Flüchtlinge.

Olching stellt Haus zur Verfügung



Um Menschen aus der Ukraine unterzubringen, stellt auch Olching ein Gebäude zur Verfügung. Das Haus an der Josef-Tauscheck-Straße eignet sich besonders gut für die Unterbringung von Familien mit Kindern, so die Stadtverwaltung. Da das Landratsamt die Unterbringung und Unterstützung der Geflüchteten im Landkreis zentral koordiniert, wird die Stadt Olching das Gebäude für diesen Zweck an das Landratsamt übergeben.

