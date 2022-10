12. und 13. November 2022: Vinessio Weinmesse erstmals in Fürstenfeldbruck

Vinessio Fürstenfeldbruck am 12. und 13. November 2022 © Vinessio Fürstenfeldbruck

Weinbegeisterte kennen sie aus München, Starnberg und Fürth: Die Vinessio Weinmesse. Heuer findet die Probiermesse erstmals auch in Fürstenfeldbruck statt.

Im Veranstaltungsforum Fürstenfeld warten in der Tenne am 12. und 13. November zahlreiche Winzer*innen und Aussteller*innen mit ihren edlen Tropfen auf die Weinfans.

Es ist eine Premiere: Die Vinessio Weinmesse macht nun auch Halt in Fürstenfeldbruck. Und zwar am Wochenende des 12. und 13. November. Austeller*innen haben ihre edlen Tropfen aus Deutschland, Österreich und Italien im Gepäck. Auch exotische Weine wie aus San Marino können die Weinbegeisterten probieren. Das Besondere an der Vinessio Weinmesse: Besucher*innen leihen sich ein Weinglas gegen ein Pfand aus und können dann an den Ständen probieren. Neben Weinen gibt’s auch Spirituosen, Sekt und Champagner. Wer mag, kann auch Delikatessen wie Trüffelprodukte probieren.

Impressionen Vinessio Weinmesse Fotostrecke ansehen

Veranstalter ist die assessio GmbH aus Krailling. Firmenchef Alexander Tejkl:. „Traditionell besuchen uns seit Jahren auf den Vinessio Weinmessen viele Menschen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt auch eine Messe im Landkreis anbieten können. Und das im Veranstaltungsforum mit seinem beeindruckenden Ambiente beim Kloster Fürstenfeld.“

Jetzt Karten Vinessio Weinmesse sichern

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro, an der Tageskasse 15 Euro. Kinder bis neun Jahre haben freien Eintritt. 5 Euro Eintritt für Kinder von 10 bis 15 Jahren, ab 16 Jahren normaler Eintrittspreis. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, Karten vorab online unter www.weinmesse-fuerstenfeldbruck.de zu kaufen. Restkarten gibt‘s an der Tageskasse. Die Weinmesse beginnt an den beiden Ausstellungstagen jeweils um 12 Uhr. Am Samstag geht’s bis 19 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr.

Anreise Als Knotenpunkt zwischen München und Augsburg verfügt Fürstenfeldbruck über eine gute Verkehrsanbindung (A8, A96, B2, B471). Im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck ist das Veranstaltungsforum ausgeschildert. Viele kostenfreie Parkplätze finden Sie direkt am Haus (Navi: 82256, Zisterzienserweg). Die S-Bahnlinie 4 bietet eine München-Anbindung; die Station „Fürstenfeldbruck“ liegt rund zehn Minuten Fußweg entfernt. Die Buslinien 815, 822 und X900 halten direkt am Forum.