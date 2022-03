Volkshochschule ist Germering einiges wert

Von: Klaus Greif

Die Überlassung der befristet angemieteten Kursräume in der Germeringer Harfe ist Teil des städtischen Zuschusses. Fraglich ist allerdings, wie lange diese wegen des bevorstehenden Abbruches der Harfe noch genutzt werden können. © Peter Weber

Die Volkshochschule (VHS) kann im laufenden Jahr mit städtischen Zuschüssen von insgesamt rund 440 000 Euro rechnen. Die Berechnung folgt einer seit Jahren geltenden Regelung. Wegen Corona wurde der Zuschuss nur für ein Jahr festgelegt.

Germering – Die Zuschussvergabe an die VHS ist vor rund sechs Jahren neu geregelt worden. Um das Verfahren zu vereinfachen, sollte die Förderung immer für vier Jahre gelten. Mit dieser Regelung ist schon vor einem Jahr, als die erste Vier-Jahres-Phase vorbei war, gebrochen worden. Kämmerer Rene Mroncz erinnerte im Hauptausschuss daran, dass im Vorjahr wegen der Unwägbarkeiten der Pandemie der neue Zuschuss nur für die Dauer eines Jahres beschlossen wurde. In Vorgesprächen mit der VHS habe man sich darauf geeinigt, dies auch heuer so zu handhaben.

Die Zusammensetzung und die Höhe der Zuschüsse hängt von mehreren Eckpunkten ab. Demnach erhält die VHS zunächst pro Einwohner 1,10 Euro. Für Raumüberlassungen im Ortszentrum (Verwaltung) und im Mehrgenerationenhaus Zenja werden dem Erwachsenen-Bildungsträger rund 105 000 Euro angerechnet. Weitere 40 000 Euro fallen hier für befristet von der Stadt angemietete Räume in der Harfe an.

Die Mietkosten für die angestammten Räume in der Germeringer Harfe werden in Höhe von rund 40 000 Euro übernommen. Hinzu kommen weitere 40 000 Euro für die neu angemieteten Räume in der Harfe. Weil noch nicht absehbar ist, wie lange die Harfe wegen der bekannten Abriss- und Neubaupläne noch genutzt werden kann, wurde hier ein zusätzlicher Passus aufgenommen: „Sollten Mietverträge für Räumlichkeiten nicht das ganze Jahr 2022 bestehen, werden die städtischen Zuschüsse entsprechend reduziert.“

Die Kosten für die Durchführung von Integrationskursen in Höhe von rund 28 000 Euro übernimmt ebenfalls die Stadt. Auch die Personalkosten der Volkshoschule werden mit 73 000 Euro bezuschusst.