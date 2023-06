Volkshochschule feiert Jubiläum: Krummer Geburtstag mit Trommeln und Schwert

Von: Andreas Daschner

Fröhliche Trommler machten es sich bei sommerlichen Temperaturen unter freiem Himmel gemütlich. © Peter Weber

Die Volkshochschule Olching ist längst eine Institution: Seit über 70 Jahren gibt es sie. Nun stand die große Jubiläumsparty auf dem Programm.

Olching – Die Volkshochschule (VHS) Olching hat ihren 70. Geburtstag gefeiert – und ist doch schon 71 Jahre alt. Weil die Pandemie die Feier im vergangenen Jahr verhindert hatte, gab es am Sonntag im KOM eine verspätete Party.

Bereits vor dem Festabend am Sonntag konnten die Besucher ins Angebot der VHS reinschnuppern. Am Nachmittag gab es in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM) zahlreiche Mitmach-Aktionen und Vorträge. Unter anderem konnte man Qigong-, Kaligraphie- oder Yoga-Kurse kennenlernen oder aktiv Kimonos binden und karibische Tänze tanzen. Für Kinder gab es ebenfalls einen Yoga- und einen Kochkurs. Manch ein Besucher war besonders beeindruckt vom Schwertkampf.

Abgerundet wurde das Programm von einer Kunstausstellung. Die Schüler verschiedener VHS-Dozenten zeigten ihre Werke, unter anderem die Schüler von Irene Nestler, aus denen sich mittlerweile eine eigene Künstlergruppe mit dem Namen „Punkt 7“ entwickelt hat.

Kunst mit dem Stift sah man bei der Jubiläums-Ausstelllung, wie Angelika Herzner zeigt. © Peter Weber

Die Festredner stolperten auch das eine oder andere Mal über das Zahlen-Kuddelmuddel. Die Formulierung „seit 70 Jahren – eigentlich seit 71“ hörten die rund 100 Festgäste an diesem Abend nicht nur einmal. Aber egal, ob nun 70 oder 71 Jahre: Die Volkshochschule leistet einen wichtigen Beitrag zur Demokratie. Darin waren sich alle Redner einig.

„Volkshochschulen sind ein elementarer Bestandteil der demokratischen Prozesse in einer Gemeinde“, sagte Kulturreferent Ewald Zachmann. Dabei gehe es aber nicht nur um irgendwelche Weiterbildungsangebote. Die VHS sei auch eine Integrationskraft. „Ich habe selbst bei einem ,Deutsch für Mama’-Kurs teilgenommen, weil ich es nicht glauben konnte, dass man die Deutsche Sprache vermitteln kann, ohne die Sprache der Schüler zu sprechen“, berichtete Zachmann. Aber es funktioniere.

Kunst mit dem Schwert zeigte Hans Braun in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach. © Peter Weber

Die VHS Olching sei auch Frauenpower. „Hier hat man schon frühzeitig erkannt, wie wichtig Frauen für die Gesellschaft sind“, sagt Zachmann. Das sehe man zudem daran, dass in 65 von 70 Jahren Frauen die VHS geleitet hätten.

„Gute Bildung leistet einen wesentlichen Beitrag zu einem guten Leben“, sagte Christian Hörmann, Vorsitzender des Bayerischen Volkshochschulverbandes. Er kennt die Olchinger VHS quasi aus nächster Nähe, da er in Neu-Esting wohnt. Mit Blick auf das Engagement der VHS im Programm für Lebenslanges Lernen der Europäischen Union bezeichnete Hörmann die Schule gar als „Leuchtturm auch in Bayerns VHS-Landschaft“.

Hörmann betonte außerdem, dass die Volkshochschulen essenziell auf staatliche Zuschüsse angewiesen seien. „Bildung darf keine Frage des Geldbeutels sein“, sagte er. Denn Bildung sei die nachhaltigste Form, auf die Bedrohung der Demokratie zu reagieren. Zachmann sieht die Stadt aber nicht nur bei der finanziellen Unterstützung in der Pflicht. „Die VHS braucht mehr Räumlichkeiten und die Stadt muss sie dabei unterstützen“, betonte er.

Der Olchinger VHS-Vorsitzende Helmut Achatz berichtete vom Wandel in den Kursen, den die VHS in sieben Jahrzehnten mitgemacht hat. „Was früher Jazztanz war, ist heute Zumba“, nannte er ein Beispiel. Die VHS stehe daher ständig neuen Herausforderungen gegenüber und müsse über den Tellerrand schauen. Auch Achatz verwies in diesem Zusammenhang auf das europäische Austauschprogramm.