Wieder Festival-Party auf Schloss Kaltenberg

„Dicht & Ergreifend“: Passend zur Situation und Stimmung ist der Name der Gruppe, die beim Open-Air 2019 die Arena auf Schloss Kaltenberg mit Hip-Hop auf Bairisch begeisterte. © Fabian Stoffers / BR

In den vergangenen beiden Jahren war es ruhig auf Schloss Kaltenberg. Heuer soll das wieder anders werden.

Kaltenberg – Von 9. bis 11. Juni findet nach der pandemiebedingten Pause zum fünften Mal das Puls-Open-Air des Bayerischen Rundfunks (BR) auf dem Schlossgelände statt.

Über 30 Künstler und Bands sind bereits bestätigt, insgesamt sollen es rund 60 werden – inklusive DJs. Bekannte Namen im Line-up sind unter anderem Juju, Casper, Die Orsons, Provinz, Von Wegen Lisbeth und Antje Schomaker. Hinzu kommen internationale Acts wie Easy Life, Remi Wolf und Lola Young.

Es wird aber auch wieder viel neue Musik geben, verspricht Andy Barsekow. Er leitet beim BR federführend das Mammutprojekt, das heuer in die fünfte Runde geht. „Wir verstehen uns ja auch als Entdecker-Festival.“

Die Bands spielen auf drei Live-Bühnen – in der Arena, auf einer neuen Bühne in der Nähe des Schlosses und auf der Waldbühne. Hinzu kommen zwei DJ-Bühnen. Neben den Musik-Acts soll es Workshops und Live-Podcasts geben, kündigt Barsekow an. Hier reicht die Bandbreite von Comedy und Entertainment über Festivalschminken bis hin zum Thema Nachhaltigkeit, auf das man extremen Wert lege. Dabei stehen soziale Aspekte ebenso im Fokus wie ökologische.

Planung seit August

Die Entscheidung, das Open Air in diesem Jahr wieder durchzuführen, sei schon im vergangenen Sommer gefallen, berichtet Barsekow. „Wir planen seit August, natürlich immer mit Blick auf Corona, aber ein Festival dieser Größenordnung benötigt einen langen Vorlauf.“ Man sei hoffnungsvoll, dass das Pandemiegeschehen die Veranstaltung zulassen werde. Ob im Sommer noch Beschränkungen bestehen und, wenn ja, welche, lasse sich derzeit noch nicht absehen. Man werde sich aber nach den dann geltenden behördlichen Vorgaben richten.

Das Festivalgelände wird erweitert, was angesichts der jährlich steigenden Zahl an Besuchern – im Jahr 2019 waren es 11 000 – schon länger geplant war. „Unter Corona-Gesichtspunkten hat es aber natürlich auch den Vorteil, dass sich das Ganze etwas mehr verläuft“, sagt Andy Barsekow.

Zuletzt waren es 11 000 Besucher

Es kann auch wieder vor Ort gecampt werden, was in der Vergangenheit bis zu 80 Prozent der Gäste taten, berichtet der Hauptorganisator. „Darunter sind sogar Besucher aus Kaltenberg und Geltendorf.“ Trotz des kurzen Heimwegs übernachten auch Einheimische gerne auf dem Gelände, um die Festivalatmosphäre zu genießen.

Inklusiv, barrierefrei und nachhaltig

Wichtig ist den Veranstaltern, das Open-Air inklusiv und möglichst barrierefrei zu gestalten, damit es auch von Menschen im Rollstuhl besucht werden kann. Ebenso sollen im Rahmen eines Fünf-Jahres-Plans Mobilität und Anreise, Energieversorgung, Mülltrennung und Müllvermeidung nachhaltig umgesetzt werden. Man hoffe, dass das Publikum den Weg mitgehen werde, sagt Barsekow, ohne bereits Einzelheiten zu nennen.

Tickets im Vorverkauf

gibt es online unter www.pulsopenair.de. Dort finden sich auch Line-up und aktuelle Nachrichten.