Das beste Angebot des Sommers: Jetzt 10 Jahre Garantie bei wieserKüchen sichern!

Wer seine Traumküche realisieren und sie lange Zeit genießen möchte, der kauft ohnehin nicht im Möbelhaus oder beim Discounter – sondern beim Küchenspezialisten wieserKüchen. Denn auf deren Qualität kann man sich verlassen. Umso deutlicher wird das bei Angeboten wie dem von wieserKüchen: volle 10 Jahre Garantie – auf alles!

Ob Single-Küche, Familienküche, Landhausküche oder Design-Küche, ob mit Speise- und Vorratskammer oder mit individueller, raumangepasster Licht- und Belüftungslösung: Ihre Traumküche ist immer das Ergebnis detailverliebter Planung, handwerklicher Erfahrung und Fachwissen auf dem neuesten Stand der Technik. Und zwar alles aus einer Hand – und genau dafür steht wieserKüchen in Fürstenfeldbruck seit fast vier Jahrzehnten. Die Begeisterung für Küchen und das Vertrauen auf die eigene Leistung sowie auf die im Sortiment vertretenen Küchenhersteller ist so groß, dass wieserKüchen Ihnen diesen Sommer ein ganz besonderes Angebot macht: Bestellen Sie bis zum 30. September Ihre Traumküche und erhalten volle 10 Jahre Rundum-Garantie! Auf die Küchenmöbel und die Fronten ebenso, wie auf Arbeitsplatten und Spülbecken und sogar auf alle Elektro-Geräte. Und selbstverständlich auch auf den fachgerechten Auf- und Einbau durch die eigenen Montageteams!

Bei Wieser ist Höchstleistung garantiert!

Volle 10 Jahre Garantie auf alles beim Küchenkauf bis 30. September © wieserKüchen

Wie sieht Ihre Traumküche aus? Haben Sie schon konkrete Vorstellungen, die endlich Realität werden sollen oder möchten Sie sich in der großen Küchenausstellung in der Zadarstraße in Fürstenfeldbruck inspirieren lassen und die neuesten Trends entdecken? Eins ist sicher: Ihre neue Küche kommt von wieserKüchen – mit individueller Planung, eigenen Montageteams und nachhaltigem Service, ein ganzes Küchenleben lang.

Und bis zum 30. September 2023 eben auch mit vollen 10 Jahren Garantie. Zögern Sie nicht, nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie vorbei, das Team von wieserKüchen freut sich auf Sie!

Kontakt

Küche und Plan Wieser GmbH

Zadarstraße 6a

82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 08141 26 001

E-Mail: info@wieser-kuechen.de

Web: www.wieser-kuechen.de