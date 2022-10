WieserKüchen gesammeltes Küchenwissen, Folge 3.

Ihr Küchenprofi in Fürstenfeldbruck

WieserKüchen in Fürstenfeldbruck: Wo das Küchenwissen zuhause ist. Heute: Der Backfisch und der Dunstabzug!

Als Bezeichnung für heranwachsende Mädchen ist der „Backfisch“ schon heute veraltet und wird wohl bald aus dem aktiven Sprachschatz verschwinden, nicht zu Unrecht. Als traditionelles nordisches Fischgericht hingegen dürfte dem Backfisch nicht nur seines knusprigen Bierteigs wegen eine Zukunft beschert sein. Zumal er sich längst auch in den kulinarischen Süden ausgebreitet hat und neben regionalen Spezialitäten wie Steckerlfisch großer Beliebtheit erfreut.

Mit der passenden Dunstabzugshaube gegen unerwünschte „Dauerdüfte“



Ob Seelachs, Seehecht, Rotbarsch, Dorsch oder Kabeljau – Hauptsache, das Fleisch ist fest und doch saftig. Aber, es ist eben Fisch. Und auch wenn der beim Einkauf nicht oder allenfalls leicht nach Meer, Salzwasser oder Gras riechen sollte (Finger weg, wenn Fisch nach Fisch riecht!), beim Dünsten, Backen oder Braten entfaltet Fisch Aromen und Gerüche. Grund genug, bereits bei der Planung Ihrer Küche das Thema Lüftung nicht zu vernachlässigen. Ob Umluft oder Abluft, ob Wand-, Insel-, Decken- oder Tischhaube, ob Muldenlüfter oder Unterbauhaube: David Vogelsberger von wieserKÜCHEN in der Zadarstraße in Fürstenfeldbruck kennt sie alle. Er und die Mitarbeitenden von WieserKüchen wissen, was geht und vor allem, was zieht und beraten Sie dazu gerne. Für einen ersten Überblick empfiehlt sich ein Blick in den Youtube-Channel von WieserKüchen: David Vogelsberger widmet sich in einem der Filme dort des Themas.

Denn selbst wer nur mit Wasser kocht, braucht einen Wrasenabzug, so lautet der Fachbegriff. Sonst schlägt sich die Feuchtigkeit auf Möbeln und Wänden nieder. Und wer etwas ambitionierter kocht, Fleisch oder eben Fisch zubereitet, Gemüse oder Zwiebeln anschwitzt, der möchte den Dunstabzug erst recht nicht missen. Der scheidet nämlich – richtig platziert und richtig dimensioniert – auch das Fett aus dem Dunst und die Koch-Gerüche aus der Raumluft. „Das Gesamtkonzept muss eben stimmen“, so Vogelsberger, „die Installationshöhe zur Höhe der Arbeitsfläche passen, die Dimensionierung zur Größe des Kochfelds, die Elektroanschlüsse und wo möglich die Abluftführung. Auch hier nutzen wir unsere langjährige Erfahrung dazu, das Optimum für unsere Kundinnen und Kunden zu erreichen.“ Und das Optimum ist der reuelose Genuss – Backfisch oder nicht.

Übrigens: Auch auf der diesjährigen „Heim+Handwerk“ vom 30.11 – 4.12.2022 in München stehen Ihnen David Vogelsberger und das Team von wieserKüchen mit Rat und Tat und all ihrem Fachwissen rund um die Themen Küchen, Kochen und Genießen zur Verfügung!

Kontakt zu WieserKüchen

Küche und Plan Wieser GmbH

Zadarstraße 6a

82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 08141 26 001

E-Mail: info@wieser-kuechen.de

Web: www.wieser-kuechen.de