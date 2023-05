Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? wieserKüchen schafft Küchen(t)räume!

WieserKüchen

Wussten Sie, dass ein deutscher Vier-Personen-Haushalt nicht nur durchschnittlich 40.000 verschiedene Dinge besitzt, sondern auch sage und schreibe 250 Kilo Küchenequipment unterbringen muss?

Sicher sind die Neueinrichtung oder der Umbau einer Küche gute Gelegenheiten, sich von manch Überflüssigem zu trennen: Müssen der sowieso nie genutzte Taco-Toaster oder Omas Porzellanservice für 16 Personen wirklich in die neue Küche einziehen? Weniger ist mitunter mehr – aber ausreichender Stauraum, am besten sogar mit Platzreserven, ist in jeder Küche essentiell. Bei wieserKüchen gehen wir das Thema schon in Ihrer Küchenplanung gezielt an. Wir machen eine Bestandsaufnahme und überlegen gemeinsam mit Ihnen, was in Sachen Stauraum und Stautraum gewünscht ist. Und was machbar ist, technisch, physikalisch und budgetär. Ob Küchengeräte, Tassen und Teller oder Vorräte – alles muss nunmal an seinen Platz. Und dort nicht ungenutzt verstauben, sondern ohne viel Bücken, Strecken und Kramen erreichbar sein!

Ordnung mit System

In der Welt der Schränke und Regale, Schubladen und Auszüge gibt es heutzutage fast nichts mehr, was nicht machbar wäre: Apothekerschränke oder segmentierte Vollauszüge machen Ihren gesamten Schrankinhalt auf einen Blick sichtbar und verstecken ihn wieder, wie von Ihnen gewünscht.

Le Mans-Auszüge nutzen mit ihren verstellbaren Tablaren auf mehreren Ebenen auch die hinterste Ecke optimal aus und Einschubtüren sind auch dann nicht in Ihrem Weg, wenn ein Schrank beim Zubereiten und Kochen eine Weile offen steht. Als Küchenexperten und -planer mit mehr als 35-jähriger Erfahrung geraten wir leicht ins Schwärmen, angesichts der vielen Möglichkeiten.

Lassen Sie sich von unserer Begeisterung anstecken und entdecken in unseren Räumen in der Zadarstraße in Fürstenfeldbruck Stauraumlösungen auch für Ihre Küche! Wir freuen uns auf Sie und Ihre Wünsche!

2022 erhielt wieserKüchen die Auszeichnung „bestes Küchenstudio Deutschlands".

