WieserKüchen gesammeltes Küchenwissen, Folge 4.

„Hans Worst“ ist eine derb-komische Gestalt aus der Stegreifkomödie „Narrenschiff“ © AdobeStock

WieserKüchen in Fürstenfeldbruck: Wo das Küchenwissen zu Hause ist. Heute: Der Hanswurst und der Kühlschrank.

Seitdem sie 1519 in einer mittelniederdeutschen Version von Sebastian Brants „Narrenschiff“ auftauchte, war die „Hans Myst“ und später „Hans Worst“ genannte derb-komische Gestalt aus der Stegreifkomödie ebenso wenig wegzudenken, wie aus der Umgangssprache. Nur mit der „Wurst“ hat sie eigentlich gar nichts zu tun. Was aber auch Wurst ist – ganz anders als die Frage, was eine gute Küche ausmacht.

Darauf gibt es bei WieserKüchen in Fürstenfeldbruck klare Antworten: Beratung, Planung und Leidenschaft für die Küche müssen Hand in Hand gehen und der Service darf mit dem Einbau noch lange nicht aufhören. Und das die Küche zum Leben ihrer Nutzer und Nutzerinnen passen muss, ist nun wirklich nicht Wurst!

Wie die Küche zu ihren Menschen, muss auch der Kühlschrank zur Küche passen

Wo soll er stehen, was soll hinein? Und was für einer soll es überhaupt sein? Eine klassische Kühl-/Gefrierkombination als Einbaulösung, ein Side-by-Side-Gerät oder doch French Door? Die Entscheidung fällt schon bei der Bauart nicht immer leicht, ganz zu schweigen von der Wahl der Technik – eine oder mehrere Kältezonen, Bereiche mit zusätzlicher Feuchtigkeitszugabe für längere Frische, low frost oder no frost im Gefrierbereich und vieles mehr.

Wesentlich für die Funktion des Kühlschranks ist auch seine Belüftung. Standgeräte ohne Sockellüftung brauchen unbedingt Platz an der Seite und sind daher nicht komplett umbaubar, bei der fachgerechten Planung einer Küche ist das unbedingt zu beachten. David Vogelsberger von WieserKüchen in der Zadarstraße in Fürstenfeldbruck weiß das natürlich aus dem Effeff.

Auf dem hauseigenen Youtube-Kanal hat er diesen und weitere Kühlschrank-Tipps für Sie parat – schauen Sie doch gleich mal rein! Und auch für die Wurstliebhaber hat er noch einen Rat parat: „Frische Wurst gehört am besten in die trockene Null-Grad-Zone eines modernen Kühlschranks. Je nach Hersteller auch „Longfresh“, „Vitafresh“ oder „Biofresh“ genannt, bleibt sie dort genau wie Fisch und Käse am längsten haltbar – je nach Sorte zwischen drei und fünf Tagen!“

Besuchen Sie WieserKüchen auf der „Heim+Handwerk“ vom 30.11 – 4.12.2022 © WieserKüchen

Übrigens: Auch auf der diesjährigen „Heim+Handwerk“ vom 30.11 – 4.12.2022 in München stehen Ihnen David Vogelsberger und das Team von WieserKüchen mit Rat und Tat und all ihrem Fachwissen rund um die Themen Küchen, Kochen und Genießen zur Verfügung!

