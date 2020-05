Wohlfühl-Oase im Krisenjahr: Schloss Kaltenberg öffnet für Besucher und Marktleute

Das Ritterturnier auf Schloss Kaltenberg kann heuer nicht stattfinden, das Gelände von Schloss Kaltenberg liegt damit bis auf die Gastronomie fast brach. Jetzt aber wartet Prinz Heinrich mit einer Idee auf: Das Gelände wird zur Wohlfühloase für Besucher und Standlbetreiber - und zwar ab diesem Samstag.

Kaltenberg - Weil das Ritterturnier, das jährlich tausende Besucher anzieht, coronabedingt abgesagt werden musste, ist es etwas still geworden um das Gelände am Schloss. Davon ist der Veranstalter selbst betroffen. Aber auch viele Markttreibende und Kunsthandwerker, die sonst während des Turniers für allerlei Attraktionen sorgen. „Wir haben uns gefragt: Wie können wir das, was wir haben, nutzbringend für alle verwenden?“, erzählt ein Sprecher des Schlosses auf Tagblatt-Nachfrage. „Also hatten wir die Idee: wir machen auf. Denn Platz haben wir ja.“ Das Gelände um das Schloss lädt nun ab Pfingsten zum Verweilen ein.

Ort des Familienausflugs

Kaltenberg soll zu einem Ort des Familienausflugs werden. Marktleute haben die Möglichkeit, mietfrei ihre Waren auf dem Gelände um Schloss Kaltenberg anzubieten. Dieses Angebot werde dankbar aufgenommen, sagt der Sprecher. Denn viele Marktleute hätten jetzt gerade eben auch nichts oder wenig zu tun. Die Kontakte gibt es natürlich seit langem. Die Genehmigung zur Öffnung sei Anfang der Woche eingetroffen. Schon am Pfingst-Wochenende soll es also los gehen: von Samstag bis Montag werden die Aussteller ihre Waren, Kunsthandwerk und ausgesuchte Leckereien für Zuhause feilbieten. An den kommenden Wochenenden hat der Markt jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet.

Erst klein aber fein

Das alles soll klein, aber fein mit landschaftsgärtnerischen Aufhübschungen beginnen und im Laufe der Zeit weiter ausgebaut werden – dies immer mit Blick auf die gesundheitliche Lage. „Mehr wie genug Platz dafür ist auf Schloss Kaltenberg bekanntlich vorhanden“, so der Sprecher. Das Gelände lade zum Flanieren, Staunen oder einfach nur zum Entspannen an einem lauschigen Plätzchen im Liegestuhl unter Bäumen ein, verspricht er. Neben dem Markt werden Erlebnis-Stationen für Kinder eingerichtet, zum Beispiel ein Barfußpfad, ein Schaukelhaus oder der interaktive Lehrpfad durch den Wald im Biergarten. In der neu gestalteten Ritterschwemme werden vielerlei leckere gastronomische Highlights geboten- auch vor diesem Hintergrund könnte die Öffnung zu einer Win-Win-Situation werden, meinte der Sprecher. Wegen des großzügigen Platzangebots sei ein Besuch auf Kaltenberg gesundheitlich betrachtet sicher. Diese Art des Betriebs - quasi Kaltenberg im Krisenjahr 2020 - soll bis Ende September laufen.

