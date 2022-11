Weihnachtszauber auf Schloss Kaltenberg heuer so groß wie nie

Von: Ulrike Osman

Teilen

Größer und länger: Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt verwandelt sich das gesamte Schlossgelände in ein Märchen-Weihnachts-Wunderland. Zudem hat der Markt immer schon freitags geöffnet. © schloss kaltenberg

Schneien wird es am kommenden ersten Adventswochenende wohl noch nicht. Auf dem Gelände von Schloss Kaltenberg könnten dennoch Flocken rieseln.

Kaltenberg – Hier entsteht für den am Freitag startenden Weihnachtsmarkt eine Fantasiewelt rund um das Thema Märchen. Und da darf auch Frau Holle nicht fehlen. Der Markt wird in diesem Jahr größer und länger als in der Vergangenheit.

Atmosphäre und Dekoration

Allein am Rahmenprogramm wirken nach den Worten von Sprecher Markus Wiegand rund 150 Menschen mit. Als Märchenfiguren kostümierte Walk Acts werden über das Schlossgelände wandern. Kunstinstallationen lassen Szenen aus den Geschichten der Brüder Grimm lebendig werden. Im Schlosshof soll eine riesige Bohnenranke in den Himmel wachsen, ganz so wie in dem englischen Märchen „Jack and the Beanstalk“ (Hans und die Bohnenranke). „Der Fokus des Weihnachtsmarkts liegt auf einer tollen Atmosphäre und Dekoration“, verspricht Wiegand.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird die Veranstaltung heuer ausgeweitet – sowohl räumlich als auch zeitlich. Erstmals beginnt der an allen vier Adventswochenenden stattfindende Markt jeweils schon am Freitag. An diesem Tag sind die Eintrittspreise günstiger als am Wochenende.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

So groß wie der Mittelaltermarkt

Ebenfalls neu ist, dass das komplette Schlossgelände bespielt wird. „Früher war ja auf Höhe des Biergartens Schluss“, so Wiegand. Nun wird die gesamte Schlossstraße Schauplatz für das Geschehen. Damit hat der Weihnachtsmarkt die gleiche Ausdehnung wie der Mittelaltermarkt bei den Ritterspielen und bietet über 80 Verkaufsständen mit Kunsthandwerk und Verpflegung Platz. Auch vier der vom Rittterturnier bekannten Freilichtbühnen werden bespielt, allerdings nicht bunt und und laut wie im Sommer, sondern „leiser und weihnachtlicher“, wie Wiegand sagt.

Geschmückt wird das Gelände mit Dekorationen, Fackeln und „x Kilometern LED-Lichterketten“, um ein energiesparendes, aber doch adventlich-opulentes Lichtermeer entstehen zu lassen. Der Markt soll vor allem für Familien attraktiv sein. Entsprechend gibt es viele Angebote für Kinder, unter anderem ein Märchenzelt mit Vorleser und einen Zwergenpfad. Hier geht es darum, auf dem Gelände versteckte Figuren der sieben Zwerge ausfindig zu machen. os

Der Weihnachtsmarkt

findet vom 25. November bis 18. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag statt. Öffnungszeiten Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag 11.30 bis 22 Uhr, Sonntag, 11.30 bis 20 Uhr. Kartenverkauf an der Tageskasse oder auf www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de. Die Eintrittspreise sind gestaffelt. Ein Tagesticket für einen Erwachsenen kostet am Wochenende zehn Euro.

Auch interessant: Der Christkindlmarkt steht bevor - erstmals mit DJ-Auftritt und gemeinsamem Singen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.