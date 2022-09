„10 Winzer – 100 Weine“: VINET Trüffel & Wein entführt in die Welt der Reben, Hänge und Winzer

Wein ist seine große Leidenschaft – Flavien Lepert, Inhaber des Feinkostladens VINET – Trüffel & Wein in Murnau. © Vinet – Trüffel und Wein in Murnau

Jeder Tropfen ist an eine Erinnerung geknüpft, jedes Nippen, jedes Kitzeln auf der Zunge, auf dem Gaumen ruft Bilder im Kopf hervor, lässt Vergangenes wieder lebendig erscheinen.

Was Wein bedeutet, bedeuten kann, wird deutlich, wenn man auf Flavien Lepert trifft. Mit viel Leidenschaft spricht der Inhaber von VINET, dem Feinkostladen mit französischen Weinen und Trüffel im Murnauer Untermarkt, über Weine. Kein Wunder, bietet der gebürtige Franzose doch mehr als 700 Weine vor Ort und online an. Einmal im Monat lädt er auch zur Weinprobe. Eine ganz besondere Weinprobe ist für den 9. Oktober geplant: „10 Winzer – 100 Weine“. Dabei lernt man nicht nur Weine, sondern auch deren Schöpfer kennen.

Im Feinkostladen VINET – Trüffel und Wein in Murnau können Sie am Weinregal die Loire entlang spazieren

Er steht in seinem kleinen Feinkostladen, umgeben von zahlreichen Weinflaschen. Rot, Weiß, Rosé. Wo welche Flasche steht, weiß Lepert ganz genau. Bei der Auswahl seiner Weine sei er sehr kritisch, jeder Wein „muss passen“, soll das Sortiment ergänzen. Was er damit meint, wird klar, als er ein paar Schritte auf eines seiner Regale zugeht. Der Weinkenner streift mit der Hand über die Flaschen, ohne diese zu berühren. Die Sortierung: geografisch. Wer das Regal abschreitet, der spaziert sozusagen die Loire entlang, folgt dem Flussverlauf. Bei Lepert geht die Leidenschaft für Wein eben bis ins kleinste Detail.

Neben Rotwein, Weißwein und Roséwein führt VINET auch Champagner. Ein eigenes Regal ist den edlen Tropfen vorbehalten. © Vinet – Trüffel und Wein in Murnau

Ausgewählte Weine aus Bordeaux, der Champagne und dem Rhône-Tal im Feinkostladen VINET – Trüffel und Wein in Murnau

Insgesamt 30 Winzer mit Charakter, allesamt Produzenten mit Leidenschaft und aus ganz Frankreich, sind bei VINET vertreten. Jede Flasche, selbst importiert, ob aus Bordeaux, aus der Champagne oder aus dem Rhône-Tal. Vor eineinhalb Jahren eröffnete Lepert seinen Laden in Murnau. Seit vergangenem Herbst lädt er außerdem jeden Monat zur Weinprobe, die immer einem Thema, bestimmten Sorten verschrieben ist, Rosé, Champagner, Sommerweine.

„10 Winzer – 100 Weine“: Melden Sie sich zur exquisiten Weinverkostung von VINET – Trüffel und Wein an

Doch im kommenden Herbst, am 9. Oktober, sticht eine Probe aus der Monatsreihe heraus. Unter dem Titel „10 Winzer – 100 Weine“ wird nicht nur Wein im Bauch eines Glases geschwenkt, wird nicht allein die Nase über den Glasrand geschoben, um das Bouquet zu umschreiben. Es wird eine Weinprobe erweiterter Synästhesien: Eine Gemengelage aus Riechen, Schmecken und ja, auch Hören. Zu hören gibt es dann nicht nur, nach welcher Frucht ein Wein schmeckt oder schmecken sollte. „Wir wollen mehr erzählen“, betont Lepert. Daher lädt er einige seiner Winzer aus Frankreich ein. Und „das wird spannend“. Die Weinbauern sprechen dann nicht nur mit viel Leidenschaft wie auch Bodenständigkeit über Wein, sondern gewähren auch Einblicke in ihre Arbeit – und wie diese sich mit den Zeiten, mit dem Klimawandel verändert. Und sie zeigen die Anstrengungen auf, die in den weitläufigen Weinbergen Tag für Tag auf sie warten.

Eine Weinprobe, die allen offensteht, die mehr über französische Weine erfahren wollen, unabhängig davon, ob man nun Aromen, Stachelbeeren im Sauvignon Blanc, Erdbeeren im Pinot Noir oder Vanille im Chardonnay, erkennt oder nicht. 25 Euro kostet die sechststündige Probe pro Person. Denn Ziel sei es nicht, das große Geld zu verdienen, meint Lepert. Er möchte allen die Möglichkeit eröffnen, Weine zu kosten, die man sich sonst nicht leisten würde oder die man vielleicht nicht entdecken würde. Und natürlich wolle man auch die Gelegenheit bieten, neben den „Top-Winzern und Weinen“, so verspricht es das Plakat zur Veranstaltung, auch die „Macharten, Weingebiete und Rebsorten“ kennenzulernen, erklärt Lepert.

10 Winzer – 100 Weine: Lernen Sie Top-Winzer und ausgewählte Weine persönlich kennen am 9. Oktober im Hotel Alpenhof Murnau. © Vinet – Trüffel und Wein in Murnau

Die Probe soll dabei nicht dem gängigen Klischee verfallen, soll „nicht hochnäsig“ sein, so Lepert. Jeder darf sich angesprochen fühlen, erfahren „was 75 Euro bei einem Champagner bedeuten“ und die Gelegenheit haben, „Nase und Mund zu bilden“. Denn „das Training für den Gaumen kommt mit dem Probieren“, weiß der Weinkenner. Erst wenn „sich der Gaumen bildet“ könne man den Duft nach weißen Blüten im Chardonnay wahrnehmen oder Maracuja im Sauvignon Blanc schmecken. Erst mit der Zeit und mehreren Trainings „schmeckt man die Ecken und Kanten“, sagt der Weinkenner. Mit der Probe könne man „auf die Spur“ kommen, „sein Weinleben zu starten“. Ob ein Wein nun gut ist oder als gut empfunden wird, ist oftmals eine ganz individuelle Angelegenheit. Auch eine gute Flasche Wein könne schlecht schmecken, wenn man sie etwa mit einem verregneten Urlaub verbinde, erklärt Lepert.

Tickets gibt es online oder im Murnauer Untermarkt 28

Der gebürtige Franzose ist selbst seit 18 Jahren in der Weinbranche tätig – und auch er lernt nicht aus, wird nie auslernen. Die Welt des Weines beschreibt er mit einer Metapher, die nicht besser gewählt sein könnte, nämlich als „ein Fass ohne Boden“. Doch gerade die Endlosigkeit dürfte die Spannung und auch die Leidenschaft für Wein am Leben halten.

Das große Wein-Event „10 Winzer – 100 Weine“ von VINET Trüffel & Wein findet am Sonntag, 9. Oktober, von 13 bis 19 Uhr im Alpenhof Murnau statt. Ins Glas finden dabei unter anderem Champagne Palmer, Domaine Roux, Veuve Ambal, Chante Cigale, Château Saint Maur und Jeremie Huchet.

Tickets können online unter www.trueffel-und-wein.de oder direkt im VINET im Murnauer Untermarkt 28 erworben werden.

Die Plätze sind auf 120 limitiert.

Kontakt

Vinet – Trüffel und Wein in Murnau

Untermarkt 28

82418 Murnau am Staffelsee

Tel: 08841 4895284

E-Mail: contact@trueffel-und-wein.de

