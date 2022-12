Die 17er Oberland-Familie wächst weiter

Die 17er Oberlandenergie hat im Jahr 2022 reichlich Zuwachs bekommen. © 17er Oberlandenergie GmbH

Die 17er Oberlandenergie wächst weiter. So konnten 2022 weitere Gemeinden begrüßt werden. Die Ausgangslage ist günstig für die neuen Gesellschafter.

Die 17er Oberlandenergie freut sich und ist stolz, dass sie 2022 die Gemeinden Antdorf, Bernried, Großweil, Habach, Icking, Iffeldorf, Polling, Sindelsdorf, Seeshaupt, Spatzenhausen sowie Seehausen als neue Gesellschafter in der kommunalen Wertegemeinschaft begrüßen konnte, sodass die 17er-Familie also stetig wächst und ihr Geschäftsgebiet kontinuierlich erweitern kann.

Die 17er Oberlandenergie - ein Zusammenschluss der Gemeindewerke Murnau, der Stadtwerke Bad Tölz, Geretsried, Penzberg und Wolfratshausen sowie mittlerweile über 30 weiterer Gemeinden im Oberland. Bekannt ist der regionale Energieversorger dafür, Ökostrom- und Ökogas-Produkte hoher Qualität zu vertreiben sowie regionale Elektromobilität anzubieten. Der Strom wird zu 100% aus Wasserkraft in der Region produziert - schließlich liegen ökologisch kurze Wege sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen der 17er Oberlandenergie besonders am Herzen.

Kommunen gewinnen, bleibende Wert schaffen

Die Ausgangslage für neue Gesellschafter ist günstig, da die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme bei vielen Stadt- und Gemeindewerken in einer Hand liegt. Gewinne der kommunalen Energieversorger fließen nicht an anonyme Konzernzentralen oder Aktionäre - was bei der Jahresbilanz in den Kassen der Stadt- und Gemeindewerke übrig bleibt, kommt der Kommune zugute und wird vor Ort wieder investiert. Davon profitiert vor allem der ländliche Raum, der oft mit Kapitalabfluss zu kämpfen hat - insbesondere das örtliche Handwerk, da externe Aufträge möglichst an Partnerfirmen vor Ort vergeben werden. Auch Bürger freuen sich über Ansprechpartner mit Ortskenntnis, den kurzen Draht zum Fachmann, lokale Wertschöpfung sowie neue Perspektiven. Denn die Stadt- und Gemeindewerke schaffen qualifizierte Arbeitsplätze und stellen als verlässliche Arbeitgeber zudem Ausbildungsplätze bereit. Neue Netzwerke und Strategien entstehen, der Dialog wird gefördert nach der Devise „Gemeinsam ist man stärker!“ Nur so sind die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, lässt sich eine Energiewende herbeiführen.

Das E-Carsharing EOBERLAND soll im Jahr 2023 weiter ausgebaut werden. „Mobiliät dahoam“ lautet die Devise der 17er Oberlandenergie in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Ortner. © 17er Oberlandenergie GmbH

Herzensangelegenheit Elektromobilität

Die Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen ist sprunghaft gestiegen. E-Mobilität ist auch und gerade im schönen Oberland längst in aller Munde. Für die 17er Oberlandenergie ist sie Segment einer ökologisch ausgerichteten Strategie und zukunftsweisender Baustein der Energiewende. Anvisiertes Ziel: den Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region weiter voranzutreiben. Dazu gehört die umfassende persönliche Beratung rund um die Wallbox: Installation, Wartung und nötigenfalls Reparatur naturstrombetriebener Ladestationen, mit denen die 17er Oberlandenergie Garagen, Carports oder Parkplätze ausstattet.

Wer nach einer einfachen, günstigen wie zugleich nachhaltigen Option sucht, ein Auto zu mieten, ist mit Carsharing EOBERLAND vor Ort optimal bedient. An mittlerweile fünf Ladestationen im Gemeindegebiet Murnau, Uffing und Schongau warten E-Fahrzeuge, die jeder Führerscheininhaber bequem rund um die Uhr leihen und nach Nutzung dort wieder abstellen kann. So die Freiheit genießt, flexibel Aktivitäten zu planen und jederzeit spontan mobil zu sein - wie mit dem eigenen Auto.

Carsharing EOBERLAND soll im Jahr 2023 in der Region weiter stark ausgebaut werden. „Mobilität dahoam“ lautet hier die Devise, und das günstig, bequem und CO₂-neutral. Die Autos fahren selbstverständlich exklusiv mit regionalem Ökostrom und leisten so ihren Beitrag zum Gedanken der Nachhaltigkeit.

Strom aus Sonnenkraft

Bei permanent steigenden Energiekosten hilft eine Photovoltaikanlage dabei, Geld zu sparen, Abhängigkeiten von Energieversorgern zu reduzieren und kostenlose Sonnenenergie gewinnbringend einzusetzen. Auch zur Eigenstromnutzung bietet die 17er Oberlandenergie perfekt aufeinander abgestimmte Systeme und Komplettlösungen.

Verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und gemeinsam mit Privat- und Geschäftskunden einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten – mit diesem Ziel vor Augen startet die 17er Oberlandenergie voll Energie ins neue Jahr 2023.

17er Oberlandenergie GmbH © 17er Oberlandenergie GmbH

