25 Jahre SeniorenWohnen Oberammergau – das ServiceWohnen mit dem PLUS

Im wunderschönen Passionsdorf ist das SeniorenWohnen Oberammergau zu finden. © Simon Bauer Photography - Seniorenwohnen

Selbstbestimmtes und selbstständiges Leben – und dennoch Gemeinschaft und Hilfe im Alltag genießen. Das finden Sie im SeniorenWohnen Oberammergau.

Seit 25 Jahren besteht das SeniorenWohnen Oberammergau im Herzen des weltbekannten Passionsdorfes. Über die Jahre wurde hier einiges bewegt: Aus dem ehemaligen Hotel Alois Lang entstand eine Wohnanlage für Seniorinnen und Senioren samt zwei Wohngebäuden sowie einer angeschlossenen Massagepraxis – zentrumsnah und doch ruhig an dem Ammerzufluss der Laine gelegen. Das SeniorenWohnen Oberammergau, in der Trägerschaft der Sozialservicegsellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes, bietet aktuell 75 seniorengerechte Appartements mit ein oder zwei Zimmern. Die Wohnungen verfügen über Größen zwischen 30 und 70 Quadratmetern.

Die Wohnungen im SeniorenWohnen Oberammergau sind zwischen 30 und 70 Quadratmetern groß. © Simon Bauer Photography - Seniorenwohnen

Die Bewohnerschaft ist vielfältig interessiert, oft noch sehr aktiv und bunt gemischt. Die Älteste im Bunde ist knapp 98, der Jüngste 71. Sie stammen nicht nur aus Bayern, sondern auch aus anderen Bundesländern. Nordlichter sind ebenso vertreten wie Bewohner aus Thüringen oder dem Ruhrgebiet. Was sie aber alle eint, ist die Freude am gemeinschaftlichen Wohnen in einer der schönsten Gegenden Deutschlands.

Selbstbestimmtes und selbstständiges Leben

Auch die vielen Serviceangebote aus den verschiedensten Bereichen können sich sehen lassen: Ob Küche, Hausmeister, Hausreinigung, Verwaltung oder Soziale Betreuung – alle sind gerne für die Seniorinnen und Senioren da, gehen zur Hand, unterstützen und ermöglichen so ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben im eigenen Appartement bis ins hohe Alter. Wer zum Beispiel Mittagessen bucht, kann täglich zwischen drei Menüs auswählen, hinzu kommt stets eine frische Auswahl am Salatbuffet. In der Küche wird täglich frisch gekocht, auch der Mahlzeitenlieferdienst „Essen dahoam“ des BRK-Kreisverbands Garmisch-Partenkirchen bezieht die Speisen für die Auslieferung im Ammertal aus unserer Küche.

Das SeniorenWohnen Oberammergau bietet einen atemberaubenden Ausblick. © Simon Bauer Photography - Seniorenwohnen

Die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von der Möglichkeit, Gemeinschaft mit den Nachbarinnen und Nachbarn erleben zu können, zum Beispiel bei den Mahlzeiten im Restaurant oder bei den Musik-, Kreativ- und Bewegungsangeboten. Gleichzeitig ermöglichen die eigenen vier Wände Individualität und Privatheit. Hauswirtschaftliche Leistungen können nach eigenem Wunsch hinzugebucht werden.

Der eigene ambulante Pflegedienst des SeniorenWohnen Oberammergau übernimmt – wenn gewünscht – die Erbringung von Grundpflege und medizinischer Behandlungspflege in der Wohnung. Auch im Ammertal, sei es Ettal oder Unterammergau, sind die Fahrzeuge des ambulanten Pflegedienstes oft zu sehen.

Wer hier wohnt, profitiert einerseits von der Nähe zum Ortszentrum, aber auch Spazier- und Radwege ins Naturschutzgebiet Pulvermoos sind schnell erreicht. Jede Wohnung ist mit dem 24h-Hausnotruf des Bayerischen Roten Kreuzes verbunden. In der zur Einrichtung gehörenden Massagepraxis werden durch die Mitarbeiterinnen Leistungen auf Rezept und privat erbracht. Auch Wellnessanwendungen können unkompliziert gebucht werden.

Kontakt

Infomieren Sie sich jetzt unverbindlich und vereinbaren Sie eine Hausführung im SeniorenWohnen Oberammergau. Sie erreichen Kundenberaterin Birgit Krebs telefonisch unter 08822.918-155 oder per eMail unter birgit.krebs@ssg.brk.de.

Vereinbaren Sie jetzt eine Hausführung im SeniorenWohnen Oberammergau. © Simon Bauer Photography - Seniorenwohnen

Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

Hofmannstraße 54

81379 München

Telefon: 089 613047-0

E-Mail: info@ssg.brk.de

Web: www.seniorenwohnen.brk.de