Pflegekräfte der BG Unfallklinik Murnau organisieren reale Intensivstation im Kultur- und Tagungszentrum

Teilen

Sie wollten schon immer mal wissen, wie es wirklich in einer Intensivstation zugeht? Bei der 48 Stunden-Livesimulation der Intensivstation der BG Unfallklinik Murnau erfahren Sie es. © BG Unfallklinik Murnau

Wie läuft die Arbeit auf einer Intensivstation ab? Das erfahren Sie am 15./16. Juli 2023 im Murnauer Ortszentrum. Dort simulieren Pflegefachkräfte der BG Unfallklinik Murnau eine Intensivstation unter realen Bedingungen.

Neue, mutige Ideen sind elementar, um die Zukunft zu gestalten. Sie entstehen vor allem dort, wo Gleichgesinnte zusammenkommen und Raum für Kreativität und Weiterentwicklung vorhanden ist. Eine dieser neuen und innovativen Ideen entstand letztes Jahr in den Räumen des Bildungszentrums der BG Unfallklinik Murnau: Eine 48 Stunden-Livesimulation einer Intensivstation im Murnauer Ortszentrum.

Mehr Informationen finden Sie hier

Der außergewöhnliche Einfall entstand im Rahmen der Fachweiterbildung für Anästhesie- und Intensivpflege. Der Gedanke, eine „Intensivstation im Glaskasten“ für Menschen zu errichten, die mit dem Gesundheitswesen keine Berührungspunkte haben und oft nicht wissen, wie die Arbeit auf einer Intensivstation aussieht, weckte das Interesse der examinierten Pflegfachkräfte Zuzana Kupcova, Anja Leinfelder, Dominik Eggensberger und Florian Lorenz.



So sieht es wirklich auf einer Intensivstation aus

„Wenn man sich mit Personen, die nichts mit Pflege oder dem Gesundheitswesen zu tun haben, unterhält, merkt man, dass sie häufig keine oder durch Medien und TV-Sendungen teilweise völlig verschobene Vorstellung über die vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit auf einer Intensivstation haben“, berichtet Projektleiterin Anja Leinfelder über ihre Intention, das Projekt auf die Beine zu stellen.



Wie anspruchsvoll die Pflege von intensivpflichtigen Menschen ist, zeigen Pflegefachkräfte und Ärzte der BG Unfallklinik Murnau bei ihrer 48-Stunden Livesimulation einer Intensivstation im Murnauer Ortszentrum. © BG Unfallklinik Murnau

Wann und wo ist die Livesimulation? Datum: 15. und 16. Juli 2023 Wo: Vorplatz des Kultur- und Tagungszentrums Murnau Eintritt frei!

Da die meisten Menschen glücklicherweise nie oder nur sehr selten die Möglichkeit haben, die Abläufe auf einer Intensivstation kennenzulernen, holt das Projektteam die Intensivstation nun ins Murnauer Zentrum. In einem Zelt am Vorplatz soll der Öffentlichkeit unter möglichst realen Bedingungen gezeigt werden, wie vielfältig und komplex der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegenden auf einer Intensivstation ist. Dabei wird aufgezeigt, welche umfassenden medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen notwendig sind, um die Intensivpflege eines schwerstkranken oder -verletzten Menschen erfolgreich durchführen zu können.



Ein ganzes Jahr Vorlauf und Organisation benötigte es, bis das Projekt final ausgearbeitet war und der Klinikleitung vorgestellt werden konnte. Diese genehmigte es kurzerhand, passend zum 70-jährigen Jubiläum der Murnauer Unfallklinik in diesem Jahr.



Die Pflege auf der Intensivstation erfordert hohe Konzentration rund um die Uhr.“ © BG Unfallklinik Murnau

Alles Wichtige zur Livesimulation

Bei der weiteren Planung erhielt das Projektteam Unterstützung von Tobias Becker, Leiter der Fachweiterbildung für Anästhesie- & Intensivpflege sowie Kolleginnen und Kollegen aus der Pflegedirektion und der Geschäftsführung. Die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen machte es möglich, dass am 15. Juli um 6 Uhr mit dem Frühdienst der Startschuss für die erste mobile Intensivstation im Murnauer Kultur- und Tagungszentrum fällt. Bis in die Nacht des 16. Juli hinein wird dort der Alltag einer Intensivstation so realistisch wie möglich dargestellt. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, den normalen Pflegealltag zu beobachten, erfahren aber auch, wie schnell in Notfallsituationen gehandelt werden muss und wie diese ablaufen.

Es werden verschiedene Patientenfälle vorgestellt, welche von Pflegenden allumfassend versorgt werden: dabei werden Verbände erneuert, Wunden versorgt, Patienten gewaschen oder in neue Positionen gelagert. Um die Situationen für die Zuschauer noch greifbarer und verständlicher zu machen, wird während der ganzen Livesimulation ein Moderator als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Des Weiteren sind spezielle Aktionen wie eine Reanimation oder themenspezifische Vorträge geplant. Auch die Deutsche Stiftung Organtransplantation stellt vor Ort ihre Arbeit vor und beantwortet alle Fragen, die den Besuchenden zum Thema Organspende auf dem Herzen liegen.



Eines steht fest, langweilig wird es in dieser Schicht nicht!



Das Projektteam um Anja Leinfelder und Tobias Becker freut sich auf viele interessierte Besucher. © BG Unfallklinik Murnau

Das Projektteam und die BG Unfallklinik Murnau freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher!

Kontakt

BG Klinikum Murnau gGmbH

Prof.-Küntscher-Straße 8, 82418 Murnau

Tel: +49 8841 48-0

E-mail: info@bgu-murnau.de

Web: www.bg-kliniken.de