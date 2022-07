Blutiges Jahr 2021 im Isartal: Insgesamt 55 Hirsche und Rehe bei Verkehrsunfällen getötet

Von: Josef Hornsteiner

Zwei Verletzte gab es 2021 bei diesem Wildunfall mit einem ausgewachsenen Hirsch auf der Bundesstraße 2. © ff Kruen

Die Entwicklung ist besorgniserregend: Die Anzahl an Wildunfällen im Isartal hat sich 2021 fast verdreifacht, wie aus dem Sicherheitsbericht der Polizei nun hervorgeht. Gründe sind mannigfaltig.

Mittenwald – Es war absehbar, dass die Zahl in die Höhe schießt. Die Polizei bestätigt das nun schwarz auf weiß. Sage und schreibe 55 Wildunfälle sind im vergangenen Jahr im Isartal passiert, weit mehr als im Vorjahr mit 32 Fällen. Ein blutiges Jahr. So gut wie alle Zusammenstöße sind tödlich für die Tiere ausgegangen. Menschen kamen lediglich zwei leicht verletzt zu Schaden, als sie mit ihrem Auto frontal gegen einen ausgewachsenen Hirsch fuhren (wir berichteten). „In 43 Fällen war Rot- oder Rehwild betroffen“, erklärt Hubert Hohenleitner, Inspektionsleiter der Polizei Mittenwald. „Damit wurde diese Wildart am häufigsten in Mitleidenschaft gezogen.“

Die Anzahl an Wildunfällen verblüfft sogar erfahrene Beamten. „Diese Entwicklung ist sehr auffällig.“ Die Gründe dürften mannigfaltig sein. „Es gibt zu viel Wild“, meint beispielsweise Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU), der mit seinen zwei Amtskollegen aus Mittenwald und Krün den Sicherheitsbericht 2021 der Mittenwalder Polizei verfolgte. In diesem mussten die Beamten heuer eine eigene Sparte „Sonderauswertung Wildunfälle“ anlegen. Zudem sei der Ausflugsdruck auf die Tiere im Wald nicht zuletzt durch Corona gestiegen. Immer mehr Wanderer und Radlfahrer strömen ins Isartal. „Das Wild hat quasi rund um die Uhr keine Ruhe“, sagt Hohenleitner.

Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu ergreifen ist nicht einfach

Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu ergreifen, sei nicht einfach, da es keinen „Hotspot“ gibt. „Wir konnten keinen Schwerpunkt in der Region ausmachen.“ Unfälle passierten entlang von Gemeindestraßen, Staats- und Bundesstraßen. Augenscheinlich über den Schmalensee ist regelmäßig in den Morgenstunden oder bei Einbruch der Dunkelheit vermehrter Wildwechsel auszumachen.

Die Polizei regte deshalb einen Runden Tisch mit den beteiligten Fachbehörden an. Als Ergebnis wurde durch die bayerische Forstverwaltung, federführend der Forstbetrieb Mittenwald, in einem Bereich entlang der Bundesstraße 2 bei Mittenwald ein technisches Wildwarnsystem installiert (wir berichteten). Damit soll über einen längeren Zeitraum geprüft werden, ob die Anzahl an Wildunfällen reduziert werden kann. „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine fundierten Ergebnisse vor“, sagt der PI-Chef.

Insgesamt kam es 2021 zu 289 Verkehrsunfällen im Isartal

Insgesamt sind im Jahr 2021 genau 289 Verkehrsunfälle registriert worden (Vorjahr 262). „Die Zunahme dürfte dem wieder angestiegenen Verkehrsaufkommen durch gelockerte Coronabeschränkungen geschuldet sein“, meint Hohenleitner. Erfreulich dabei: Genau wie 2020 ist auch 2021 kein Verkehrstoter im Isartal zu beklagen gewesen.

Bei Verkehrsstraftaten nahmen Alkohol und Drogen am Steuer zu (wir berichteten). Zusätzlich sind 57 Delikte geahndet worden, wie Aggression im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis (23) oder Kennzeichenmissbrauch (19). 128 Stunden überwachte die Polizei 2021 die Verkehrsgeschwindigkeit. 226 Fahrer bekamen 52 Anzeigen und 174 gebührenpflichtigen Verwarnungen aufgebrummt. Gegen neun Fahrzeugführer verhängten die Polizisten ein Fahrverbot.

Sicherheitsbericht 2021 „Verkehr“ Verkehrsunfälle: 289 (2020: 262)

Davon Verkehrsunfälle mit Personenschaden: 51 (51)

Motorradunfälle: 8 (6)

Davon verletzte Personen: 8 (6)

Verkehrstote: 0 (0)

Unfallflüchtige: 49 (67)

Davon Ermittelte: 28 (34)

Geschwindigkeitsmessungen (in Stunden): 128 (161)

Erwischte Fahrer: 226 (291)

Davon angezeigt: 52 (102)

Gebührenpflichtige Verwarnungen: 174 (189)

Radfahrunfälle: 24 (36)

Davon verletzte Personen: 25 (37)

Davon E-Bike oder Pedelec-Fahrer: 11 (12)

Quelle: Polizei Mittenwald / Alle Angaben ohne Gewähr