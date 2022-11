Adventsmarkt der Sinne am 26. und 27.11.2022

Adventsmarkt der Sinne © Alpenwelt Karwendel/Angelika Warmuth

Bereits zum vierten Mal öffnet dieser ganz besondere Adventsmarkt seine Tore an der Sonnleiten in Wallgau.

Die Sonnleiten ist eine der ältesten Häuserzeilen des Dorfes und wird von schönen alten Bauernhäusern geziert. Alte Handwerkstuben, moderne Kunst aus Altholz – allein das Ambiente dieser alten Dorfstraße lädt zum Entdecken ein.

Auch der Ausblick auf die spektakuläre Alpenwelt über den Dächern Wallgaus, bietet einen wunderschönen Rahmen.

Kein gewöhnlicher Adventsmarkt soll es werden, ein Markt zum Erleben und Genießen – für alle Sinne eben!

Zum Adventsmarkt der Sinne

Hören: besinnliche Klänge

Riechen: Weihnachtsduft liegt in der Luft

Schmecken: allerlei Köstlichkeiten für den Gaumen

Fühlen: da wird‘s einem warm ums Herz

Sehen: sehen Sie selbst …

Der Besucher kann die Häuser und Werkstätten von innen besichtigen und adventlichen Klängen in den Bauernstuben lauschen.

Durch viele verschiedene kulinarische Angebote soll auch der Geschmackssinn auf seine Kosten kommen.

Diverse Volksmusikgruppen an unterschiedlichen Ecken oder nur das Knistern des Feuers sollen das Ohr verwöhnen.

Weitere Besonderheiten des Adventsmarktes in Wallgau

⭐ Bilderausstellung „Augenblicke“ im Pfarrheim

⭐Wallgauer Kirche in Miniatur ausgestellt am Teich

⭐bayerische Musikgruppen unterhalten Sie an verschiedenen Stationen des Marktes

⭐ viele schöne kulinarische und kunsthandwerkliche Stände entlang der Sonnleiten

⭐ umfangreiches Kinderprogramm

⭐ Wunschbaum

Öffnungszeiten Der Adventsmarkt der Sinne in der Sonnleiten in Wallgau hat

am Samstag, den 26.11.2022 von 11.00 - 19.00 Uhr und

am Sonntag, dem 27.11.2022 von 11.00 – 20.00 Uhr geöffnet.

