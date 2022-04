Alpentherme Ehrenberg in Reutte – Wellnessoase im Tiroler Bergidyll feiert 10. Geburtstag

In der Alpentherme Ehrenberg ist für Groß und Klein einiges geboten. © Alpentherme Ehrenberg

Die Alpentherme Ehrenberg nahe der Tiroler Alpen feiert bereits ihren 10. Geburtstag – hier können Sie Eintrittskarten gewinnen.

Zuerst setzt der Wow-Effekt ein, dann der Wohlfühl-Faktor: Vor einer malerischen Alpenkulisse erhebt sich die Alpentherme Ehrenberg inmitten der Naturparkregion Reutte in Tirol. Hier haben Gäste einen herrlichen Panoramablick auf das Burgensemble Ehrenberg und die umliegende Bergwelt der Lechtaler Alpen, Allgäuer Alpen und Ammergauer Alpen. Am Fuße der Berge lädt die Alpentherme zum Bade- und Saunavergnügen ein. Ob Sport, Erlebnis oder Entspannung – bei dem vielfältigen Angebot kommen Jung und Alt auf ihre Kosten.

Verschiedene Wasserbecken und eine weitläufige Liegewiese mit naturnahem Kinderspielbereich warten auf große und kleine Badegäste. Mit vier Schwimmbahnen von 25 Meter Länge und einem Strömungskanal ist Sportlern viel Platz zur Entfaltung geboten. Die Reifenrutsche „Alpenbob“ verspricht Wasser-Action über 120 Metern. Badespaß für die Kleinen garantiert „Juhuis Reich für Kinder“ mit der 12 Meter langen Kinderrutsche, Spritzfiguren und einer Ministeilrutsche. Für Erholung und Entspannung sorgen Massagedüsen, Sprudelliegen im Außen- und Innenbecken und das Kurs- und Gesundheitsbecken. Für Familien bietet die Alpentherme regelmäßig am 2. Samstag im Monat den JUHUI Bade- und Saunaspaß für Familien an. Dazu werden in der Gastronomie familiengerechte Menüs vorbereitet.

4.000 Quadratmeter Garten für Saunaliebhaber

Wellness-Liebhaber können sich in sechs Saunen und Dampfbädern sowie verschiedenen Ruheräumen mit 250 unterschiedlichen Liegemöglichkeiten niederlassen. Regelmäßig durchgeführte und speziell auf die Gästewünsche abgestimmte Aufgüsse beleben den Aufenthalt in der Saunalandschaft. Zu den Attraktionen des Außenbereichs zählt das Saunadorf mit großzügigem Saunastadl, die Feuersauna und die Rosensauna (jeden Donnerstag nur für Damen reserviert). Abgerundet wird der Außenbereich mit dem ca. 4.000 Quadratmeter großen Saunagarten und dem Entspannungsbecken mit warmen Wasser und Sprudelliegen, Massagedüsen und Bubble sowie einem Tauchbecken und Außenduschen. In der Saunagastronomie gibt es Genießergerichte und bunte Cocktails. Alle Gerneschwitzer kommen jeden 1. Samstag mit der XXL Saunanacht und jeden 3. Samstag mit der Mitternachtssauna bis 24 Uhr auf Ihre Kosten. Der Saunazutritt ist ab 16 Jahre.

Buntes Programm am Geburtstags-Wochenende zum 10. Jubiläum der Alpentherme Ehrenberg

Samstag, 7. Mai 2022 ab 14 Uhr Saunageburtstag der Extraklasse für alle Schwitzfans und Kaltbeckentaucher mit heißkalten Überraschungen bis Mitternacht und den besten Showaufgüssen der vergangen 10 Jahre. Sonntag, 8. Mai ab 14 Uhr Familiennachmittag in der Badewelt mit Juhui und kunterbuntem Programm. Kinderschminken, Seifenblasenshow, Spiel und Spaß im und ums Wasser, Juhui beschenkt die Kinder, solange der Vorrat reicht, mit Eis und alle Juhui-Kinder-Club Mitglieder dürfen sich auf ein persönliches Geburtstagsgeschenk freuen.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen – und Tageskarten für die Alpentherme Ehrenberg gewinnen!

Lust auf ein Verwöhnprogramm in der Alpentherme Ehrenberg? Dann nehmen Sie am Gewinnspiel teil: Die Alpentherme verlost 10 x 2 Tageskarten Saunaparadies inkl. Badewelt und 10 Tageskarten für die ganze Familie für die Badewelt!

Und so funktioniert‘s: Beantworten Sie die folgende Gewinnspielfrage und senden Sie der Alpentherme Ehrenberg unter der Mailadresse feedback@alpentherme-ehrenberg.at Ihr Ergebnis – eine der drei Antwortmöglichkeiten ist die Richtige! Geben Sie zudem an, ob Sie lieber 2 Saunakarten inkl. Badewelt oder die Familienkarte für die Badewelt haben möchten. Hier die Frage:

Welches Jubiläum feiert die Alpentherme Ehrenberg in diesem Jahr? • 5 Jahre • 10 Jahre • 15 Jahre Tipp: Die Antwort auf die Gewinnspielfrage ist im Text versteckt.

Teilnehmer am Gewinnspiel müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Einsendeschluss ist der 10. Mai 2022. Mit ein wenig Glück gewinnen Sie einen tollen Aufenthalt in der Alpentherme Ehrenberg. Viel Erfolg!

Kontakt

Alpentherme Ehrenberg

Thermenstraße 10

6600 Reutte

ÖSTERREICH

Tel. +43 5672 72222

Mail: info@alpentherme-ehrenberg.at

Webseite: https://www.alpentherme-ehrenberg.at/

Alpentherme Ehrenberg © Alpentherme Ehrenberg