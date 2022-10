Wohlfühlen, Relaxen und Erlebnis auf *****Sterne Niveau

Alpentherme Ehrenberg – Saunagarten im Winter © Alpentherme Ehrenberg

Alpentherme Ehrenberg überzeugt mit Vielfalt! Genießen Sie „einen Tag wie Urlaub“ in der Alpentherme Ehrenberg und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Tageskarte.

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist die ideale Jahreszeit, um dem Körper entspannende Stunden in ruhiger Atmosphäre zu gönnen. Vor allem das mit „5-Sterne SaunaPremium“ ausgezeichnete Saunaparadies lässt keine Wünsche offen. In exklusiver Atmosphäre erfahren Sie Sauna- und Wohlfühlgenuss auf höchstem Niveau. Fünf verschiedene Saunen, ein Dampfbad, ein Außenbecken (ganzjährig nutzbar), zwei Tauchbecken und dazu vier großzügige und gemütliche Ruheräume sowie die Saunalounge mit insgesamt 250 unterschiedlichen Liegemöglichkeiten und herrlichem Panoramablick auf das Burgenensemble Ehrenberg und die umliegende Bergwelt der Lechtaler, Allgäuer und Ammergauer Alpen: Hier lassen Sie den Alltagsstress hinter sich und laden Ihren Akku wieder auf!

Spezielle Angebote

Im Untergeschoss der Sauna finden Sie den Ruheraum „Schlosskopf“ mit Infrarot- und Wärmeliegen bzw. den „Dunkelruheraum - Kasematte“ mit Entspannungsmusik – ein ganz besonderes Erlebnis. All diese Angebote sind übrigens kostenfrei nutzbar. Genau wie die über das ganze Jahr angebotenen Aktionen und Veranstaltungen in der Alpentherme Ehrenberg: Im Saunaparadies sind das unter anderem die XXL Sauna Nacht (1. Samstag im Monat) und die Mitternachtssauna (3. Samstag im Monat) mit Öffnungszeit bis 24 Uhr. Oder die Damensauna, hier ist an jedem Donnerstag die Rosensauna exklusiv für Damen reserviert, wobei in der restlichen Anlage gemischter Betrieb ist. Bitte beachten Sie, der Zutritt ins Saunaparadies ist erst ab 16 Jahren gestattet!

Immer am 2. Samstag im Monat dürfen allerdings auch Familien mit Kindern von 10 bis 15 Uhr ins Saunaparadies (mit Juhui-Kinderclub Mitgliedschaft sogar zum Sonderpreis).

Um Ihren Saunabesuch zu krönen, empfehlt die Alpentherme die Verwöhn-Massagen. Kaum etwas ist wohltuender, als nach einem hektischen Tag mit duftenden Ölen massiert zu werden. Termine auf Anfrage.

Badespaß für alle

Die Badewelt bietet Wasserspaß für Groß und Klein. © Alpentherme Ehrenberg

In der Badewelt trifft sich dagegen die ganze Familie zum Gemeinschaftserlebnis. Im 25 m Becken mit Whirlpoolliegen und Strömungskanal, dem angenehm warmen Sole-Außenbecken oder in der 120 m langen Reifenrutsche mit verschiedenen Licht- und Soundeffekten ist sowohl Entspannung als auch Action angesagt. Für die ganz kleinen Gäste steht ein separat abgetrennter Kleinkindbereich mit Rutsche und diversen Spritztieren zum Spielen bereit.

Tipp: bunte Animation für Kinder am Familientag (2. Samstag im Monat) von 15 bis 17 Uhr in der Badewelt

Weitere Infos im Internet: www.alpentherme-ehrenberg.at

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen – und Tageskarten für die Alpentherme Ehrenberg gewinnen!

Lust auf ein Verwöhnprogramm in der Alpentherme Ehrenberg? Dann nehmen Sie am Gewinnspiel teil: Die Alpentherme Ehrenberg verlost 10 x 2 Tageskarten Saunaparadies inkl. Badewelt und 10 Tageskarten für die ganze Familie für die Badewelt!

Und so funktioniert‘s:

Beantworten Sie die folgende Gewinnspielfrage und senden Sie der Alpentherme Ehrenberg unter der Mailadresse feedback@alpentherme-ehrenberg.at Ihr Ergebnis – eine der drei Antwortmöglichkeiten ist die Richtige! Geben Sie zudem an, ob Sie lieber 2 Saunakarten inkl. Badewelt oder die Familienkarte für die Badewelt haben möchten.

Welche Auszeichnung hat das Saunaparadies der Alpentherme Ehrenberg? • 3 Aufgusseimer • 5 Sterne Sauna-Premium • 10 goldene Saunatücher Tipp: Die Antwort auf die Gewinnspielfrage ist im Text versteckt. Einsendeschluss ist der 25. November 2022. Teilnehmer am Gewinnspiel müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Kontakt

Alpentherme Ehrenberg

Thermenstraße 10

6600 Reutte

ÖSTERREICH

Tel. +43 5672 72222

Mail: info@alpentherme-ehrenberg.at

Webseite: https://www.alpentherme-ehrenberg.at/

Alpentherme Ehrenberg © Alpentherme Ehrenberg