Fischer-Nachfolge: Renn-Absagen machen die Suche nicht leichter

Die Frage nach seiner Nachfolge verfolgt Peter Fischer. Weltcup für Weltcup. Seitdem der Chef des Organisationskomitees sie 2016 selbst aufgebracht hat. Eine Antwort gibt es nicht. Tage wie an diesem Wochenende machen die Suche nicht einfacher.

Garmisch-Partenkirchen – Acht Jahre. So lange soll er noch durchhalten. Dann ist der Bub 18, dann steht er bereit. Peter Fischer lächelt, als er vom Vorschlag seines Enkelkindes erzählt. Valentin, der Weltcup-Fan. Der weint, wenn er nicht mitgehen darf. Der hilft, wo er kann. Der nach der Renn-Absage am Samstag kein Lächeln über die Lippen gebracht hat. Dem der Opa jeden Wunsch erfüllt. Nur: Den Gefallen tut er ihm nicht. „In acht Jahren bin ich nicht mehr da.“ Wann Fischer geht? Sofort. In der Theorie. „Morgen wäre ich weg.“ Wenn der 65-Jährige heute einen geeigneten Mann oder eine geeignete Frau – auf die Vollständigkeit legt er wert – als Nachfolger präsentieren könnte. Kann der Chef des Organisationskomitees aber nicht.

Im Februar 2016 hatte er seinen Rücktritt ins Spiel gebracht. Nach ein paar Monaten stand der Plan: 2018 zieht er sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Darauf angesprochen, winkt Fischer ab. Rückblicke mag er nicht besonders, bringen einen ja nicht weiter. Er ist schließlich noch da. Mitten drin im Tagesgeschäft. Das so grausam sein kann.

„Jeder steckt so viel Herzblut hinein – am Ende für nichts“

Das Abfahrtsrennen am Samstag fiel aus. Der Riesenslalom am Sonntag folgte. Zu viel Neuschnee bei zu hohen Temperaturen. Fischer schluckt schwer. Die Stimme versagt. Er macht eine Pause. So eine Entscheidung geht auch ihm nah, der nicht für seine weiche Seite bekannt ist. Doch denkt er an die vielen Helfer, leidet er mit ihnen. Ab 5 Uhr morgens standen sie am Samstag auf der Piste, eine gute Stunde später am Sonntag. Über 400 Männer und Frauen haben alles getan, damit die Rennen doch stattfinden. Vergeblich. „Jeder steckt so viel Herzblut hinein – am Ende für nichts.“ Das ist die menschliche Seite, die Fischer in all dem Drama immer wieder hervorhebt. Doch es gibt auch die wirtschaftliche. Die nicht weniger bitter ist. Schlafen, sagte Fischer am Samstag, werde er in der Nacht wohl kaum. Zu groß die Sorge, dass auch der Riesenslalom ausfällt. So kam es.

Die Anspannung, der Druck, die Anstrengungen des Teams – sie waren enorm. Schon am Wochenende zuvor, als die Garmisch-Partenkirchner beim Damen-Weltcup „eines der härtesten Rennen“ stemmten: Stundenlang hatten sie den Schnee von der Piste geschaufelt, bis sie die Frauen endlich auf die Piste schicken konnten.

Das Team im Zentrum: „Jeden Einzelnen könnte ich umarmen“

Immer wieder hebt Fischer das Team hervor. „Jeden Einzelnen könnte ich umarmen.“ Ohne seine Mannschaft wäre er aufgeschmissen. Er aber muss diese Mannschaft führen. Er steht vorne dran. Trifft die Entscheidungen. Trägt die Verantwortung. Hält den Druck aus. Bekommt die Kritik. Nicht zum ersten Mal hört er die Frage: Warum tut er sich diesen Wahnsinn noch an? Seine Liebe und Leidenschaft für den Weltcup sind die Antwort. An diesem Wochenende aber war der Wahnsinn doch besonders groß. Nicht die beste Werbung für einen Fischer-Ziehsohn oder eine Ziehtochter. Leichter, sagt auch der OK-Chef, haben die Umstände die Suche sicher nicht gemacht.

Einen Wunschkandidaten hat er bereits ausgemacht. Spruchreif oder entschieden aber ist noch nichts.

Fischer, der Perfektionist und Weltcup-Dinosaurier mit den Mammut-Fußstapfen, will nicht irgendeine Lösung. Er sucht nach derLösung. Nach einem Mann oder einer Frau, die jene Eigenschaften mitbringt, die man – im Gegensatz zu organisatorischem, fachlichem, betriebswirtschaftlichem Wissen – nicht lernen kann. Wie Herzblut. Sinn für ein Team und das Miteinander. Mentale Stärke. Ein potenzieller Weltcup-Organisator muss sich die Frage beantworten: Hält er dem Druck innerlich stand? Einem Druck, wie ihn Fischer am Wochenende erlebt hat.

Er lächelt, in seinem Satz steckt aber viel Wahrheit: „Wer all das mitbekommt, der sagt doch: Das tu’ ich mir ned an.“ Außer sein Enkelsohn. Der steht bereit.