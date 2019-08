Garage in Flammen, Autos beschädigt: Kripo geht von Brandstiftung aus

Nach einem Brand in Altenau sucht die Kripo Garmisch-Partenkirchen Zeugen. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro.

Altenau– Eine ausgebrannte Garage, zwei beschädigte Autos und ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro: Dies ist die Bilanz nach einem Brand am frühen Sonntagmorgen im Saulgruber Ortsteil Altenau. Weil die bisherigen Untersuchungen der Kriminalpolizei mit hoher Wahrscheinlichkeit eine vorsätzliche Brandlegung als Ursache ergeben, bitten die Ermittler in dem Fall um Zeugenhinweise.

Um kurz nach 4 Uhr morgens hatte ein Nachbar einen Brand in einer Garage an der Wurmansauer Straße bemerkt und sofort gemeldet. Als die Feuerwehren eintrafen, stand die Garage laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bereits in Vollbrand. Auch zwei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge, ein Audi und ein Mazda, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Im Einsatz waren insgesamt rund 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altenau, Saulgrub, Bad Kohlgrub, Oberammergau und Murnau.

Die Kripo Garmisch-Partenkirchen führt inzwischen die Ermittlungen, denn es steht mit hoher Wahrscheinlichkeit fest, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten, dass sich Zeugen melden, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere mehrere junge Leute, die gegen 3.30 Uhr zu Fuß auf der Wurmansauer Straße in Richtung Wurmansau/Unterammergau unterwegs gewesen sind, werden gebeten, sich als Zeugen bei der Kriminalpolizei zu melden.

Wer hat am Sonntagmorgen (4. August) gegen 4 Uhr im Umfeld des Brandobjekts (Wurmansauer Straße 24) verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 88 21/ 91 70 mit der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen in Verbindung zu setzen.

red

