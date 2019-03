Ambulante Pflege-Hilfe zieht um: Ein Vorteil fürs Landratsamt, längere Wege für Betroffene

Es ist kein Einzelfall: Viel ältere Menschen können die Betreuung zu Hause nicht mehr bezahlen. Da springt die „Ambulante Hilfe zur Pflege“ ein. Für diese Sozialhilfe war bislang der Landkreis zuständig – doch nun müssen Betroffene zum Bezirk nach München.

Garmisch-Partenkirchen – Insgesamt 32 ältere Menschen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erhalten eine besondere Form der Sozialhilfe. Sie bekommen vom Staat die „Ambulante Hilfe zur Pflege“ ausgezahlt. Die Unterstützung soll die häusliche Pflege sicherstellen, sofern die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht ausreichen oder der erforderliche Pflegegrad nicht erreicht wird. Bisher war der Landkreis als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig für die Anträge und die Auszahlung. Das hat sich jedoch geändert: Zum 1. März 2018 übernahm der Bezirk Oberbayern diese Sozialhilfe. Das heißt, die Sachbearbeitung und vor allem die Kosten. Die stationäre Pflege-Hilfe hatte der Bezirk bereits unter seinen Fittichen. In einer Übergangsphase bis 31. Dezember bearbeitete der Kreis die ambulanten Fälle jedoch weiter. Seit Januar aber haben die Betroffenen neue Ansprechpartner – und die sitzen in München.

Mit der ambulanten Pflege zogen auch so genannte Annexleistungen wie die Grundsicherung sowie die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts in die Landeshauptstadt um. Die Bescheide gingen bereits heraus. Beim Bezirk bemüht man sich, die geänderte Praxis positiv zu sehen. Die neue Struktur soll Kompetenzgerangel vermeiden. „Stationär und ambulant aus einer Hand“, heißt es dazu griffig aus der Prinzregentenstraße. Die bayernweite Neuregelung der Zuständigkeiten „war der Wunsch der Betroffenenverbände und des Landkreis- und Städtetags“, wird Bezirkstagspräsident Josef Mederer von seiner Pressestelle zitiert. Man habe sich intensiv vorbereitet, „um für die betroffenen Menschen den reibungslosen Übergang ihrer Leistungen sicherzustellen“. Zudem garantiert der Bezirk bei Hilfefällen, die bis 31. Dezember bewilligt wurden, einen Bestandsschutz. Alles, was danach aufläuft, wird in München geprüft.

2017 gab der Landkreis fast 280 000 Euro für die ambulante Hilfe zur Pflege aus

„Die Leistungen bleiben nach der Übernahme durch den Bezirk gleich“, beruhigt Landratsamtssprecher Stephan Scharf. Im Sozialamt Garmisch-Partenkirchen betraf die Neuregelung jene 32 Pflegebedürftigen. Die Zahl reduziere sich jedoch, weil Betroffene mit ausschließlich hauswirtschaftlichem Bedarf oder zu geringem Pflegebedarf weiter vom Landratsamt Hilfe erhalten. Für den Landkreis ist es trotzdem eine Entlastung. Scharf: „Es bedeutet zuerst mal etwas weniger Arbeit für das Landratsamt.“ Zudem müssen weniger Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Im Jahr 2017 waren laut Landratsamt knapp 280 000 Euro für die ambulante Hilfe zur Pflege ausgegeben worden. 2018 waren es wegen der fünfmonatigen Übergangszeit, die der Bezirk bereits finanzierte, nur noch 59 800 Euro gewesen. „Jedoch holt sich der Bezirk einen großen Teil seiner Ausgaben über die Bezirksumlage von den Landkreisen wieder zurück“, sagt Scharf. Deutlich mehr Geld fließt in die Hilfe zur stationären Pflege: 274 Empfänger zählt der Bezirk im Landkreis, die Ausgaben lagen nach eigenen Angaben 2017 bei immerhin 2,4 Millionen Euro.

Umstellen müssen sich jedoch die Empfänger der ambulanten Pflege-Hilfe. Durch die Neuregelung „ergeben sich längere Wege für die Leistungsbezieher und deren Angehörige“, räumt der Behördensprecher ein. Auch, wenn vieles postalisch oder telefonisch erledigt werden kann: „Für ein persönliches Gespräch muss die Fahrtstrecke nach München und nicht mehr zum Sozialamt in Garmisch-Partenkirchen in Kauf genommen werden.“