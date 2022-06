Aramis – viel mehr als ein Esel

Jetzt kommt Aramis auf die Passionsbühne: Beim Einzug nach Jerusalem trägt der Großesel Jesus (Frederik Mayet). © Andreas Mayr

Aramis ist in erster Linie ein Esel – aber auch ein alter Hase und eine Rampensau. Der Bewohner der Eselzucht Freymann in Etterschlag trägt bei den Passionsspielen in Oberammergau Jesus auf dem Rücken. Ein paar Fakten zu einem außergewöhnlichen Tier.

Oberammergau/Etterschlag – In Oberammergau herrscht Ausnahmezustand. Bis 2. Oktober erleben fünfmal pro Woche jeweils um die 4000 Zuschauer die Passionsspiele. Von 5200 Dorfbewohnern wirken 2000 dabei mit, das Gelübde ihrer Vorfahren von 1633 zu erfüllen. Um das zu dürfen, müssen sie mindestens 20 Jahre in Oberammergau leben. Mittendrin ist aber auch jemand aus dem Landkreis Starnberg: Aramis, der Esel aus Etterschlag, trägt Jesus beim Einzug in Jerusalem ins Theater. Es folgt Wissenswertes rund um ein außergewöhnliches Tier. Aramis...

...hat spanische Wurzeln: Seine Mutter Celina, eine andalusische Großeselstute, brachte ihn am 26. Juli 2002 zur Welt. „Er war unser erstes Fohlen“, erzählt Stefanie Sturm von der Eselzucht Freymann in Etterschlag. Der familiengeführte Hof ist auf Pferde- und Eselhaltung spezialisiert. Die Tiere sind auf Märkten, Leonhardiritten, bei Umzügen und Geschicklichkeitsturnieren vertreten. Sie werden regelmäßig geritten oder als tierische Therapeuten weitergegeben. Aramis’ Vater Lumpatzi lebt noch auf einem Hof in Rott. Großesel können bis zu 40 Jahre alt werden.

...ist gut gebaut: Schon als Fohlen sei Aramis schnell viel größer als die Mama gewesen, sagt Sturm. Als Erwachsener hat er eine Schulterhöhe von 1,42 Meter – wichtig für seinen Einsatz in Oberammergau. Bei den letzten Passionsspielen 2010 maß der Esel nur 1,15 Meter. Mit Blick auf die nächsten Spiele, die eigentlich schon 2020 stattfinden sollten, forderte die Tierschutzorganisation Peta, Jesus möge auf einem E-Roller nach Jerusalem einziehen. Soweit kam es nicht. Aber die Diskussion führte dazu, dass nun ein kräftigerer Esel Gottes Sohn auf den Rücken nimmt.

...ist spontan: Abzusehen war Aramis’ Karrierehöhepunkt erst nicht, er sprang für jemand anderen ein. Eigentlich sollte der Katalanische Riesenesel Sancho die zentrale Tierrolle spielen. Doch er wollte einfach nicht auf die Bühne. Ein Grund für Peta, die E-Roller-Forderung zu erneuern. Und ein Grund für die Veranstalter, bei Familie Freymann in Etterschlag anzufragen. Stefanie Sturm, Tochter von Hofbesitzer Nikolaus Freymann, sagt: „So viele Großesel, die auf sich reiten lassen, gibt es nicht.“ Und zur Peta-Kritik: „350 Kilo kriegst du nicht auf die Bühne, wenn der Esel nicht will.“ Die 37-Jährige war bei der Vorpremiere und berichtet: „Aramis ist insgesamt fünf Minuten auf der Bühne. Er hatte die Ohren nach vorne, ein Zeichen für Aufmerksamkeit, und dass es ihm gut geht. Die Darsteller streicheln ihn oft, sie haben ihn ins Herz geschlossen.“

...ist eine Rampensau und „ein alter Hase, was Leonhardiritte, Eseltreffen oder Umzüge angeht“, heißt es auf der Freymann-Internetseite. Auch Fotoshootings und TV-Auftritte hat Aramis schon absolviert, in der Arena der Kaltenberger Ritterspiele ritt Radiomoderator Stefan Schwabeneder auf ihm. Das Wort „Rampensau“ kommt Stefanie Sturm über die Lippen. „Aramis hat keine Angst vor vielen Menschen, ist nicht publikumsscheu und einfach ziemlich cool.“ Die Katholische Nachrichten-Agentur schrieb zur Premiere: „Aramis ließ sich auch von den mit großen Palmblättern wedelnden Kindern und Erwachsenen nicht irritieren.“ Er beherrscht übrigens auch ein paar Zirkuslektionen und trägt nicht nur Menschen auf dem Rücken – im Winter zieht er sie auf Schlitten hinter sich her.

...ist nicht allein: Das Tierschutzrecht verbietet es, ein Herdentier allein zu halten. Deshalb begleitet ihn Esel Khalif aus Etterschlag nach Oberammergau. Die beiden sind dort schließlich sechs Monate lang.

...hat wohl den kürzesten Weg zur Bühne: Aramis ist wie die Kamele Siggi und Nalani nur 50 Meter hinter dem Passionstheater untergebracht und kann sich dort auch auf einer Wiese erholen. Landwirt Toni Mangold kümmert sich auf seinem Hof um die tierischen Darsteller. Tobias Gmach