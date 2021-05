Audi überschlägt sich auf A 95: Vier Verletzte im Krankenhaus

Unfall am Sonntagnachmittag

Ein Audi hat sich am Sonntag auf der A 95 bei Ohlstadt überschlagen. Die Bilanz: vier Verletzte und ein demolierter Wagen.

Ohlstadt - Die A 95 musste am Sonntag für anderthalb Stunden halbseitig gesperrt werden. Zuvor war es dort gegen 13.40 Uhr kurz vor Pömetsried in Fahrtrichtung Eschenlohe zu einem schweren Unfall gekommen. Durch einen Reifenplatzer kam ein Audi RS4 ins Schleudern und überschlug sich. Alle vier Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehren aus Murnau und Großweil rückten mit rund 35 Ehrenamtlichen an. Der Rettungsdienst sowie die Verkehrspolizei Weilheim waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Dominik Bartl