Die Helden von Garmisch: Einer zog sich Brüche zu! Selbst die verletzten Soldaten halfen den Fahrgästen

Von: Armin T. Linder

Durch reinen Zufall wurden rund 15 Bundeswehr-Soldaten aus Mittenwald beim Zugunglück zu Rettern - sie sind die Helden von Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen - Das furchtbare Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen (alle Updates in unserem News-Ticker) schreibt viele furchtbare Meldungen - so hat die Polizei bereits am Wochenende die Identität der Todesopfer bestätigt. Der schlimme Unfall brachte aber auch Helden hervor. Zuallererst natürlich jede einzelne Person der vielen hundert Rettungskräfte, die sich aufmachten zum Unglücksort. Um Menschen zu helfen und später die schwierige Bergung des Zuges anzugehen.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: 15 Soldaten saßen zufällig in der Bahn

Rund 15 Bundeswehr-Soldaten wurden unvermittelt zu Rettungskräften: Die Barrasler (so der bairische Begriff) waren aus Mittenwald auf dem Heimweg, als die entspannte Fahrt ins Wochenende zum Horror wurde. Die Soldaten schalteten blitzschnell. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte sie: „Sie haben vom ersten Moment an Notrufe abgesetzt und kräftig mitgeholfen, Personen aus dem Zug zu bergen.“

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Einsatzleiter lobt die Soldaten - „Hut ab“

Auch einer der Feuerwehr-Einsatzleiter äußerte sich im BR zu den Soldaten: „Wir hatten 15 Barrasler, die auf dem Heimweg waren, und die haben so gut darin koordiniert, die haben uns von innen die Fenster aufgemacht. Ich muss wirklich einen großen Dank an die aussprechen. Die haben die Verletzten versorgt, die haben sie mit rausgereicht über die Fenster. Also: Hut ab vor dieser Bundeswehr!“

Die Freiwillige Feuerwehr Partenkirchen postete dieses Foto mit einigen Soldaten, die vor Ort halfen. © Freiwillige Feuerwehr Partenkirchen

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Kommandeur würdigt Leistung der Soldaten

Die Gebirgsjägerbrigade 23 „Bayern“ in Mittenwald würdigte die Leistung der Kameraden in einer Pressemitteilung. Der Kommandeur, Brigadegeneral Maik Keller, ist darin voll des Lobes: „Ich bin unglaublich stolz auf die Leistung meiner Truppe vor Ort. Einige waren selber leicht verletzt und haben dennoch unmittelbar geholfen. Hier zeigt sich die professionelle Ausbildung und große Belastbarkeit der Soldatinnen und Soldaten der Gebirgsjägerbrigade 23. Unsere Gedanken sind jetzt aber in erster Linie bei den Opfern und den Verletzten dieses furchtbaren Unglücks und deren Familien.“

Mehrere der Soldaten im Zug wurden den Angaben zufolge bei dem Unglück verletzt, die meisten nur leicht. Einer kam mit Brüchen in die Klinik in Garmisch-Partenkirchen. Die befürchtete Wirbelsäulenverletzung eines weiteren Soldaten stellte sich im Nachhinein als nicht kritisch heraus und der Kamerad konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern derweil an - Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) skizzierte schon am Wochenende die wahrscheinlichste Theorie. (lin)