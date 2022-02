Mittenwalder Kreativ-Bildagentur bietet Ausbildungsplätze an

mauritius images GmbH bietet Ausbildungen für Interessierte an der kreativen Bildbranche und einem dynamischen, internationalen Umfeld. © mauritius images/Wavebreakmedia

Bilder begegnen uns täglich überall. In Internet & Fernsehen, Zeitschriften & Kalendern, auf Postkarten & Buchtiteln. Sie sind Eye-Catcher, berühren und erzählen Geschichten.

Kreative Bilder aus aller Welt für Medien und Werbung

mauritius images ist eine der führenden internationalen Kreativ-Bildagenturen in Europa und Anbieter kreativer Dienstleistungen. Tausende Fotos, Grafiken und Illustrationen von Profifotografen und Bildkünstlern aus aller Welt gehen täglich über den virtuellen Tisch der Mittenwalder Bildagentur. Alle Bilder werden zunächst gesichtet, ausgewählt, bearbeitet, verschlagwortet und schließlich auf der Webseite www.mauritius-images.com präsentiert und vermarktet. Kunden in Redaktionen, Grafikbüros, Werbeagenturen und Unternehmen, die auf der Suche nach hochwertigen Bildern für ihre kreativen Projekte sind, können über ihren Kundenaccount hier recherchieren und aus dem universalen Bildangebot die passenden Bilder lizenzieren und downloaden. So gelangen die Bilder schließlich in Zeitungsartikel und Fernsehsendungen, auf Postkarten und Kalender, auf Magazincover oder Plakate.

Bei mauritius images arbeitet ein rund 40-köpfiges Team. © mauritius images/Bernhard Haselbeck

mauritius images: Ausbildung in einem kreativen, dynamischen Umfeld

mauritius images ist nicht nur einer der größten privaten Arbeitgeber in der Region, sondern auch Ausbildungsbetrieb. Wenn Sie nach Ihrem Realschulabschluss oder Abitur Interesse an einer Ausbildung im Werdenfelser Land haben und sich von der kreativen Bildbranche und dem dynamischen, internationalen Umfeld angesprochen fühlen, können Sie sich ab sofort bewerben.

Das rund 40-köpfige Team sucht zum 1.9.2022:

einen Auszubildenden (m/w/d) für die 3-jährige duale Ausbildung als Kaufmann/-frau für Büromanagement

einen Auszubildenden (m/w/d) für die 3-jährige duale Ausbildung als Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste (FaMI) – Fachrichtung Bildagentur.

Das herzliche, offene Team von mauritius images freut sich über jungen, kreativen Nachwuchs. In familiärer Atmosphäre lernen Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung die relevanten Abteilungen und Abläufe in einer Bildagentur kennen und arbeiten schließlich eigenständig in den Teams mit. Bei guter Leistung ist eine Übernahme nach der Ausbildung sehr wahrscheinlich. Nähere Informationen zur Ausbildung finden Sie im Bereich Jobs auf der Webseite von mauritius images.

Ansprechpartner

mauritius images GmbH

Mark Ostermayr

Tel.: 08823/42-55

Mail: hr@mauritius-images.com

Web: www.mauritius-images.com

Über uns: Präsentation mauritius images

