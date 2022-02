Alpenwelt Karwendel

Alpenwelt Karwendel ist ein Zusammenschluss der drei Gemeinden Mittenwald, Wallgau im Oberen Isartal und Krün. © Alpenwelt Karwendel/Rudolf Pohmann

Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit ab September bei der Alpenwelt Karwendel gesucht.

Die Alpenwelt Karwendel Mittenwald Krün Wallgau Tourismus GmbH ist der touristische Zusammenschluss der drei Gemeinden Mittenwald, Krün und Wallgau im Oberen Isartal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die 2014 gegründete Gesellschaft ist verantwortlich für die erfolgreiche touristische Positionierung der Erholungs- und Urlaubsregion Alpenwelt Karwendel und betreibt hierfür ein maßgeschneidertes Regionsmarketing. Sie übernimmt alle touristischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Gäste- und Veranstaltungsservice sowie das Partnermanagement der touristischen Leistungsträger vor Ort.

Zum 1. September 2022 bieten wir in unserem zukunftsorientierten Unternehmen einen Ausbildungsplatz zum Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit an und freuen uns über aussagekräftige Unterlagen von am Tourismus interessierten, kontaktfreudigen und kreativen Bewerbern.

Kontakt

Alpenwelt Karwendel Mittenwald Krün Wallgau Tourismus GmbH

Dammkarstraße 3

D-82481 Mittenwald

Telefon: +49 (0) 8823 / 33 902

Telefax: +49 (0) 8823 / 33 910

E-Mail: info@alpenwelt-karwendel.de

https://www.alpenwelt-karwendel.de/stellenangebote-alpenwelt-karwendel

