Bayerische Zugspitzbahn

Teilen

Während der dreijährigen Ausbildung zum Koch bzw. zur Köchin lernen die Azubis sämtliche Abläufe in den Küchen der sieben gastronomischen Einrichtungen kennen. Themen sind dabei nicht nur Lebensmittel und deren Verarbeitung, sondern auch Menüerstellung, Wareneinkauf und –lagerung, kaufmännische Küchenkalkulation sowie Lebensmittelhygiene. Im Alltag arbeitet das Küchenteam Hand in Hand in einem modernen Arbeitsumfeld mit professioneller Küchentechnik und ist kulinarischer Ansprechpartner für die Gäste am Berg. © Magnus Winterholler/Bayerische Zuspitzbahn

Spannende und zukunftssichere Ausbildungsplätze bei Deutschlands größtem Bergbahnunternehmen.

Die Bayerische Zugspitzbahn bietet als größtes deutsches Bergbahnunternehmen spannende, abwechslungsreiche und zukunftssichere Ausbildungsplätze in den Bereichen der Seilbahn, Eisenbahn, Gastronomie, Verwaltung und Lagerlogistik. Das moderne Dienstleistungsunternehmen mit rund 500 Mitarbeitern heißt ganzjährig Gäste aus aller Welt willkommen und ermöglicht außergewöhnliche Bergerlebnisse. Tradition und Innovation sind für die Bayerische Zugspitzbahn kein Widerspruch, sondern Grundlage für eine zukunftsorientierte Entwicklung im touristischen Umfeld mit modernen und sicheren Arbeitsplätzen im Ort.

Die Ausbildung in den technischen Bereichen und in der Gastronomie bietet abwechslungsreiche Arbeiten im Umfeld der Bergwelt, in der auch die eigene Freizeit nicht zu kurz kommt. Die Lagerlogistik und der Verwaltung bilden die Schnittstellen zwischen allen Gebieten und Unternehmensbereichen. Sie sorgen für die notwendige Versorgung und optimale Abläufe in den Gebieten und an den Bergbahnen. Nach der Ausbildungszeit bestehen für die Auszubildenden umfangreiche Übernahme- und Entwicklungsmöglichkeiten quer durch das ganze Unternehmen.

Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Bayerischen Zugspitzbahn

Auszubildende zum Industriemechaniker werden in den technischen Abteilungen im Bereich der Zahnradbahn eingesetzt. Dort lernen sie alle wichtigen Abläufe und Tätigkeiten des Betriebswerks in Grainau kennen. Die Industriemechaniker setzen ihr Wissen ein, um alle technischen Einrichtungen und Fahrzeuge der Zahnradbahn zu warten und zu reparieren, sowie bei Neuaufbauten mitzuhelfen. Dabei kommen Fertigungsverfahren wie z.B. Sägen, Fräsen, Drehen und Schweißen zum Einsatz. Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Voraussetzung ist ein Schulabschluss und Interesse an Mathematik, Physik und Technik. Von Vorteil sind außerdem ein gutes technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Interesse an mechanischen Abläufen. Die Auszubildenden arbeiten sowohl im Team, erledigen verschiedene Arbeiten aber auch selbstständig.

Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik bei Deutschlands größtem Bergbahnunternehmen Bayerische Zugspitzbahn

Fachlageristen behalten den Überblick über Lager und Lieferungen. Sie arbeiten im Wareneingang und -ausgang, lagern Waren ein und dokumentieren alles im EDV-System. Im Weiteren werden interne Bestellungen aus allen Unternehmensabteilungen kommissioniert und für den Transport vorbereiten. Außerdem liegt auch die Verteilung der Ware in alle Gebiete der Bayerischen Zugspitzbahn in der Verantwortung der Lagerlogistik. Bei der Bayerischen Zugspitzbahn haben Auszubildende zur Lagerlogistik-Fachkraft die Möglichkeit, Einblicke in verschiedene Bereiche zu erhalten und so den Grundstein für die berufliche Zukunft in einem zukunftsorientierten regionalen Unternehmen zu legen. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Voraussetzung ist ein mittlerer Schulabschluss, idealerweise der Wirtschaftsschule oder des kaufmännischen Zweigs. Für die Arbeit in der Lagerlogistik sollte man körperlich belastbar aber auch sorgfältig und verantwortungsbewusst sein. Von Vorteil sind außerdem Freude am Umgang mit Gästen und Kollegen sowie daran Dinge zu organisieren.

Impressionen: Ausbildung bei der Bayerischen Zugspitzbahn Fotostrecke ansehen

Kontakt

BAYERISCHE ZUGSPITZBAHN BERGBAHN AG

Olympiastraße 31

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: +49 8821 797-0

E-Mail: zugspitzbahn@zugspitze.de

www.zugspitze.de/de/Service/Die-Bayerische-Zugspitzbahn

Weitere Ausbildungen in der Region