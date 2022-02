Hilleprandt & Partner fungieren auch als Berater für Berater

Kanzlei Hilleprandt & Partner

Die Wirtschaftskanzlei Hilleprandt & Partner hat 2022 offene Ausbildungsstellen zu vergeben.

Als moderne Wirtschaftskanzlei vereint die Kanzlei Hilleprandt & Partner mit Standorten in Garmisch-Partenkirchen und Murnau am Staffelsee Steuerberatung und Rechtsberatung in einer Hand. Der Schwerpunkt der interdisziplinären Kanzlei liegt auf Steuer- und Wirtschaftsrecht. Zur Kernkompetenz zählen die integrierte Steuerberatung und Rechtsberatung.

Ausbildung bei Hilleprandt & Partner: Kompetenz durch Teamstärke

Jedem Mandanten steht über seinen persönlichen Ansprechpartner die Expertise des gesamten Beratungsteams der Kanzlei zur Verfügung. Der regelmäßige Austausch der Berater und Mitarbeiter untereinander garantiert, dass jeder Mandant vom umfassenden und stetig wachsenden Wissensschatz der gesamten Kanzlei profitiert. Die Spezialisierung der einzelnen Berater ermöglicht auch die Bearbeitung von komplexen Fragestellungen.

Garantierte Erreichbarkeit, jahrzehntelange Berufserfahrung und umfangreiches Netzwerk bei Hilleprandt & Partner

Mit über 30 Mitarbeitern gewährleistet die Kanzlei eine individuelle und persönliche Betreuung der Mandanten, denen jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Die Wirtschaftskanzlei kennt nicht nur Steuern und Recht, sondern auch Land und Leute. Mandanten profitieren von jahrzehntelanger Tätigkeit vor Ort sowie vom bewährten und umfangreichen Netzwerk, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Bank- und Finanzwesen sowie Gesellschaft und Politik.

Branchenspezifische Beratung in der Wirtschaftskanzlei Hilleprandt & Partner

Eine Besonderheit der Kanzlei ist die branchenspezifische Beratung. Insbesondere Mandanten aus den Bereichen Bauwesen, Handwerk & Immobilien, Hotel & Gastronomie, Heilberufe & Freiberufler und Existenzgründung sowie Vereinen werden spezifische

Dienstleistungspakete für eine einheitliche Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsberatung angeboten, die die Besonderheiten der jeweiligen Berufsgruppe berücksichtigen.

Hilleprandt & Partner sind regional und überregional tätig: von Garmisch-Partenkirchen bis München. Sie beraten Mandanten aus dem In- und Ausland. Fremdsprachen der Kanzlei sind Englisch und Italienisch. Außerdem verfügt die Kanzlei über modernste Technik und Ausstattung, die eine zuverlässige und termingerechte Mandatsbearbeitung garantieren.

Hilleprandt & Partner fungieren auch als Berater für Berater

Steuerberater und Rechtsanwälte werden nicht als Konkurrenten, sondern als Partner angesehen. Eine partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit mit „Haus-“ oder „Unternehmens“-Anwalt / – Steuerberater inklusive Mandatsschutz-Garantie sind

selbstverständlich.

Kontakt

Hilleprandt & Partner in Garmisch-Partenkirchen

Ludwigstraße 60

82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon: 08821/1098

Fax: 08821/52669

E-Mail: info@hilleprandt.de

Kanzleiprofil – Hilleprandt & Partner

Hilleprandt & Partner in Murnau am Staffelsee

Petersgasse 15

82418 Murnau am Staffelsee

Telefon: 08841/6271120

Fax: 08841/6271129

E-Mail: info@hilleprandt.de

Kanzleiprofil – Hilleprandt & Partner

