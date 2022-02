Autohaus Hornung

Das Team von AUTOHAUS HORNUNG. © AUTOHAUS HORNUNG

Herzlich willkommen im AUTOHAUS HORNUNG – Ihr regionaler Partner für Mercedes-Benz und smart.

1951 als Vertretung der Daimler-Benz AG von Fritz Hornung gegründet, zählt das AUTOHAUS HORNUNG heute zu den größten Mercedes-Benz Anbietern und privaten Ausbildungsbetrieben in der Region. Mit insgesamt drei Standorten entlang der A95 südlich von München, in Garmisch-Partenkirchen, Eschenlohe und Penzberg, bietet es Ihnen erstklassige Produkte der Marken Mercedes-Benz und smart an.

Passgenau konfigurierte Neuwagen, Gebrauchtfahrzeuge, Transporter, Freizeitmobile oder Vans mit alternativem Antrieb, hier erhalten Sie die komplette Modellpalette. Intelligent, dynamisch und souverän, mit spürbarem Komfort und vorbildlicher Sicherheit.

Und damit Sie immer gut an Ihrem Ziel ankommen, sorgt das AUTOHAUS HORNUNG Serviceteam in gewohnter Mercedes-Benz Qualität stets zuverlässig für Ihre Mobilität. Drei leistungsfähige Werkstätten mit erfahrenen und kompetenten Ansprechpartnern garantieren besten Service und Beratung.

Die Ausbildungsberufe beim AUTOHAUS HORNUNG auf einen Blick

Kontakt

AUTOHAUS HORNUNG

Standort Garmisch-Partenkirchen

Hauptstraße 2

82467 Garmisch-Partenkirchen

Standort Eschenlohe

Blauänger 12

82438 Eschenlohe

Standort Penzberg

Seeshaupterstraße 54

82377 Penzberg

Webseite: https://www.autohaus-hornung.com/startseite

