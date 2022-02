Hotel Schillingshof

Das Hotel Schillingshof in Bad Kohlgrub © Hotel Schillingshof

Aus- und Weiterbildungen in Garmisch-Partenkirchen: Das Aktiv- und Tagungshotel Schillingshof in Bad Kohlgrub sucht Verstärkung.

Auf ein baldiges Wiedersehen im herzlichen Aktiv- und Tagungshotel, inmitten einer traumhaften Berglandschaft im Naturpark Ammergauer Alpen in Oberbayern. Genießen Sie den » Traumblick bei einer idyllischen Lage auf 900 Metern Höhe! Sie dürfen sich bei ausgezeichnetem Service, einer familiären Atmosphäre, einem gemütlich gehobenen Ambiente und einem bewährten Hygienekonzept „Safestay im Schillingshof“ wieder wohl- und sicher aufgehoben fühlen.

Der Naturpark Ammergauer Alpen und die Zugspitzregion bieten zum Radfahren, Wandern und Motorradfahren viele schöne Touren. Gleich gegenüber vom Schillingshof geht’s mit der Hörnlebahn auf den Hausberg „Hörnle“ mit vielen Höhenwegen und schönen Panorama-Blicken. Übrigens: Ganz in der Nähe finden Sie Kultur vom Feinsten – Kloster Ettal, Schloss Linderhof und Neuschwanstein, die Wieskirche (UNESCO-Welterbe), das Gabriele Münterhaus in Murnau, das Passionstheater in Oberammergau und vieles mehr!

Kontakt

Hotel Schillingshof GmbH

Fallerstraße 11

D-82433 Bad Kohlgrub

Tel.: + 49 – 8845 – 70 10

Fax: + 49 – 8845 – 83 49

E-mail: info@hotel-schillingshof.com

Web: https://www.hotel-schillingshof.com/

