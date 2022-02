Dachdeckerei Neumeister

Die Neumeister Dachdeckerei gibt Häusern und Kirchen das nötige Dach. © Neumeister Dachdeckerei

Die Neumeister Dachdeckerei als erfolgreiches und familiengeführtes Unternehmen sucht Verstärkung.

Berufe, die bleiben in luftiger Höhe – so kann man den Beruf des Dachdeckers oder Spenglers beschreiben. Weil diese Tätigkeiten im familiengeführten Unternehmen seit nunmehr vier Generationen mit Leidenschaft ausgeführt werden, sieht sich das Unternehmen in der Pflicht, diese Freude an junge, motivierte Auszubildende weiterzugeben.

In der Firma Neumeister ist schon seit 70 Jahren klar: Kompetenz wird durch Erfahrung, aber auch durch Weiterbildung verbessert. Deshalb ist die Fortbildung der Mitarbeiter*innen ein Bestandteil der Firmenphilosophie. Die Ausbildung ist der Einstieg in die Karriere bei Neumeister, das Unternehmen bietet Ausbildungsplätze in beiden Bereichen, als Dachdecker*in und Spengler*in an.

Auch Spenglerarbeiten werden von der Dachdeckerei Neumeister durchgeführt. © Dachdeckerei Neumeister

Kontakt

Neumeister Dachdeckerei

Spenglerei GmbH

Michael Reim

Burgstraße 4

82467 Garmisch-Partenkichen

Tel.: +49 (8821) 34 49

Mail: mail@neumeisterdach.de

Web: https://www.dachdeckerei-reim.de/

Dachdeckerei Neumeister © Dachdeckerei Neumeister

