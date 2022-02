Moun10 Jugendherberge

Dual Studierende für Hotellerie- und Gastronomiemanagement in Kooperation mit der Dualen Hochschule Campus Ravensburg gesucht.

Moun10 in Garmisch bildet ab dem 01.10.22 ganz nach dem Motto „Wir machen Zukunft“ Dual Studierende in Hotellerie- und Gastronomiemanagement DHBW aus. Als Teil des Deutschen Jugendherbergswerk ist das Moun10 eines der 40 Jugendherbergen, in denen in Teamarbeit, ohne Schlips, dafür aber mit einem ehrlichen Lächeln auf den Lippen, gearbeitet wird. Alles was zukünftige Auszubildende brauchen ist das Abitur, Lust auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit und Freude am Umgang mit Menschen.

Die Einsätze finden während der sechsmonatigen Praxisphasen des Studiengangs, nach dem Kennenlernen der Abteilungen vorwiegend an der Rezeption im Moun10 statt. Dabei werden Kompetenzen in den Bereichen Reservierung und Belegungsmanagement, Buchhaltung und Personalverwaltung erlangt. Das Studium erfolgt in Kooperation mit der Dualen Hochschule Campus Ravensburg. Neugierige können sich bei Interesse oder Fragen jederzeit bei Herrn Kevin Kirschke melden.

Kontakt

moun10 Jugendherberge

z. Hd. Herrn Kevin Kirschke

Lagerhausstr.2

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: 08821 75429–0

E-Mail: kevin.kirschke@jugendherberge.de

www.moun10-jugendherberge.de

