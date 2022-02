Das Kranzbach

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Beruf? DAS KRANZBACH bietet Auszubildenden eine ausgezeichnete Ausbildung. © Anneliese Kompatscher/DAS KRANZBACH

DAS KRANZBACH zählt zu einem der besten Wellnesshotels in Deutschland und ist auf der Suche nach neuen Auszubildenden.

Das Hotel & Wellness-Refugium „DAS KRANZBACH“ ist ein Ganzjahres-Ferienhotel mit 137 Zimmern in der 5*-Superior-Kategorie. Ausgezeichnet mit 4 Lilien- der Höchstnote im Relax-Guide- zählt das Haus durch die einmalige Lage am Fuße der Zugspitze, die außergewöhnliche Architektur, die besondere Philosophie und die Fachkompetenz der ca. 180 Mitarbeiter zu einem der besten

Wellnesshotels in Deutschland.

Weitere Highlights im Hotel Kranzbach sind z.B.: das Meditations House mitten im Wald, ein Kräutergarten mit 140 Heil- und Küchenkräutern, sowie eine eigene Frühstücksbäckerei und Konditorei.

Als TOP-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet: DAS KRANZBACH sucht Auszubildende und dual Studierende

DAS KRANZBACH ist ein Ausbildungsbetrieb ist ein Ausbildungsbetrieb und wurde mit dem DEHOGA-Qualitätssiegel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet. Eine Berufsausbildung in dem 5*-Superior Hotel mit spannenden Aufgaben in unterschiedlichen Abteilungen, ist eine gesicherte Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft – im Inland und weltweit. Gerne bildet das Hotel auch Studenten des Dualen Studiums aus. Folgende Ausbildungen werden angeboten: Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Hotelfachmann/-frau und Konditorlehrling (m/w/d).

Kontakt

Hotel & Wellness-Refugium »DAS KRANZBACH«

Kranzbach 1

D-82493 Krün/Klais

Telefon: +49 (0) 8823 92 8000

Fax: +49 (0) 8823 92 800 900

E-Mail: info@daskranzbach.de

https://www.daskranzbach.de/

https://www.instagram.com/daskranzbach/

