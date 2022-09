AOK

Bewerben Sie sich für eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) ab 01.09.2023 bei der AOK. © AOK

Nach der Schule einen Beruf finden, der Spaß macht, bei dem man gut verdient und der einem etwas für das spätere Leben bringt, ist gar nicht so einfach.

Warum also auf eine Schiene festlegen? Bei der AOK Bayern kann man die unterschiedlichsten Bereiche kennenlernen. Egal ob Marketing, Personal, Sachbearbeitung oder die klassische Kundenberatung, nach der Ausbildung stehen alle Wege offen.

Diese Kompetenzen sind der Krankenkasse AOK wichtig:

Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität & Reisebereitschaft

Eigeninitiative

Offenheit

Überzeugendes Auftreten

Teamfähigkeit

Gemeinsam Neue Wege gehen

Die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) ist so abwechslungsreich wie keine zweite man arbeitet im Team, im Bildungszentrum in Hersbruck, in der Berufsschule oder in anderen Direktionen. So kommt so schnell sicher keine Langeweile auf...!

Schon in der Ausbildung arbeitet man in kleineren Projekten mit, so können die Auszubildenden die Arbeit vor Ort aktiv mitgestalten.

Großes Erreichen

Mit dieser Lehre entscheidet man sich für den Marktführer, jetzt großes Erreichen und die Ausbildung bei der AOK Bayern beginnen!

Für die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) ab 01.09.2023 unter www.aok.de/karrierestart bewerben.

Kontakt

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

Direktion Landsberg

Nathalie Buhmann

Telefon: 08191 325-117