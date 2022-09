Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH

Die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH ist ein Fachkrankenhaus für Kinder und Jugendliche mit 110 stationären Betten, einem Sozialpädiatrischen Zentrum und einer Spezialambulanz.

Die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH ist ein Fachkrankenhaus für Kinder und Jugendliche mit 110 stationären Betten, einem Sozialpädiatrischen Zentrum und einer Spezialambulanz.

Als größte Spezialklinik für Kinder- und Jugendrheumatologie widmet sich die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen seit über 70 Jahren allen medizinischen und wissenschaftlichen Aspekten des Fachgebietes. Auf Grund dieser langen Erfahrung ist sie im Landkreis auch als Rheuma- Kinderklinik bekannt. Neben der Rheumatologie gibt es auch die deutschlandweit größte Abteilung für spezielle Therapie chronischer Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus werden Patient*innen mit Chronischem Fatigue Syndrom (CFS/ME) und Patient*innen mit chronischen degenerativen Erkrankungen des muskuloskelettalen Systems in speziellen Behandlungskonzepten versorgt.

Die Ausbildung beginnt mit einem mehrwöchigen Theorieblock, indem Sie das Haus, die Schule und die neuen Kollegen und Kolleginnen kennenlernen.

Die generalistische Pflegeausbildung

Die Ausbildung beginnt mit einem mehrwöchigen Theorieblock, indem Sie das Haus, die Schule und die neuen Kollegen und Kolleginnen kennenlernen. Dabei werden Ihnen Inhalte vermittelt, damit Sie gut vorbereitet in den ersten Praxiseinsatz einsteigen können. Dieser erfolgt dann direkt in der Rheuma-Kinderklinik. In der Theorie werden neben pflegerischen Techniken auch ethische Fragestellungen erlernt und bearbeitet, um auch in Problemsituationen handeln zu können. Dabei hat die Anleitung und Beratung von Patienten, in der auch die Gesundheitsförderung und Krankheitsbegleitung enthalten ist, einen hohen Stellenwert. Ebenso lernen Sie die professionelle Kommunikation mit den Patienten und ggf. deren Eltern.

Als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann können Sie alle Menschen in allen Versorgungsbereichen professionell pflegen. Die Unterscheidung zwischen Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege gibt es nicht mehr. Während der praktischen Ausbildung haben Sie daher Einsätze in allen Bereichen der Pflege: Akutpflege von Kindern und Erwachsenen, stationäre oder ambulante Langzeitpflege sowie allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung. Die Erfahrungen aus diesen verschiedenen Pflegesettings sind wichtig, denn sie zeigen Ihnen die Vielseitigkeit des Berufs. Auf die Vermittlung von Pflegeabläufen und die professionelle Begleitung während der Praxiseinsätze durch erfahrene Pflegefachkräfte wird großen Wert gelegt.

Das große Team der Praxisanleitenden unterstützt Sie während der gesamten praktischen Ausbildung.

Einen großen Teil der praktischen Einsätze verbringen Sie in der Klinik. Vor allem am Anfang und am Ende der Ausbildung werden Sie viele Wochen im Einsatz sein. Dieser hohe Stundenanteil in der Kinderklinik ermöglicht die vertiefenden Kenntnisse in der Pädiatrie, der Kinderheilkunde. Dies wird Ihnen in Ihrem Examen auch attestiert werden. Als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann tragen Sie die Verantwortung für Menschen und planen eigenverantwortlich Pflegemaßnahmen, führen sie durch und beurteilen sie. Die Gestaltung dieses Pflegeprozesses ist eine Vorbehaltstätigkeit, die nur Pflegefachkräfte ausführen dürfen. In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V. erhalten Sie eine Ausbildung, die Ihnen die notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten für den Pflegeberuf vermittelt.

Sie werden sorgfältig auf die hohen Anforderungen an die Tätigkeit im Pflegebereich vorbereitet. Qualifiziert, kompetent und christlich orientiert.

Kontakt

Dr. Jana Mattei

Mattei.Jana@rheuma-kinderklinik.de

(08821) 701 -1200



Heike Lenz

lenz@diakonieverein.de

(030) 80 99 70 -73



Die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH ist besonders, sind Sie es auch?

Bei der Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH stehen Kinder, Jugendliche und deren Angehörige im Mittelpunkt. Sie sieht ihren Auftrag darin, junge Patient*innen und deren Familien in einer wertschätzenden Atmosphäre optimal zu betreuen. Das Garmischer Therapiekonzept mit seinem ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz genießt internationalen Ruf. Die Therapiebausteine – Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, Physikalische Therapien, Psychologischer Dienst, Sozialdienst, Private Schule für Kranke – stehen gleichberechtigt nebeneinander. Hier wird sich Zeit für Aufklärung, Beratung, individuelle Zuwendung und persönliche Gespräche genommen. Die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH versteht es als ihre zentrale Aufgabe, die anvertrauten Kinder und Jugendlichen durch schwierige Lebensphasen zu begleiten und professionelle Unterstützung bei ihrer individuellen Krankheitsbewältigung zu leisten.

Grundlage der Arbeit ist ein kollegiales, respektvolles Miteinander und der aktive Austausch relevanter Informationen zum Wohl der gesamten Klinik.

Die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH pflegt einen offenen und respektvollen Umgang mit den Patient*innen und deren Angehörigen. Durch die Arbeit wird die Voraussetzung geschaffen, Lebensqualität zu erhalten und wiederherzustellen. Grundlage ist ein kollegiales, respektvolles Miteinander und der aktive Austausch relevanter Informationen zum Wohl der gesamten Klinik. Dabei wird die Vertraulichkeit der anvertrauten Informationen gegenüber Dritten gewahrt.

Neben einem tollen Betriebsklima und dem wertschätzenden Miteinander, bietet die Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH Kolleg*innen auch diverse Mitarbeiter*innen-Aktionen an:

Übernahmeprämie

fähigkeitsorientierte Einarbeitungskonzepte

unbefristete Dienstverträge

gerechtes Entgelt nach Tarif (AVR Bayern)

zusätzliches Kindergeld

Altersvorsorge

Möglichkeiten von Zusatzversicherungen

Ideenmanagement

Regelmäßige Mitarbeiter*innen-Befragungen

Aufenthaltsräume

Gemeinsame Aktivitäten

Jubiläumszuwendungen

Zahlreiche Vergünstigungen über corporate benefits

Flexi-Prämie

zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote und vieles mehr.

