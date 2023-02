Ausbildung in Krün bei Garmisch-Partenkirchen im Alpen-Caravanpark Tennsee

Freundliche Bedienungen im Alpen-Caravanpark Tennsee © Alpen-Caravanpark Tennsee

Die familiengeführte 5-Sterne-Ferienanlage mit Campingplatz sowie Mietappartements bietet 2023 Ausbildungsplätze für das Restaurant/Café „Mini am Tennsee“.

Der Alpen-Caravanpark Tennsee befindet sich in Krün, einer der schönsten Wander- und Skiregionen Deutschlands zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald in Bayern. Die familiengeführte Ferienanlage betreut seine Gäste auf dem vielfach ausgezeichneten 5-Sterne-Campingplatz, sowie in den 6 Appartements.

Der Alpen-Caravanpark Tennsee sucht für sein Restaurant/Café „Mini am Tennsee“ für das laufende Ausbildungsjahr:

Ausbildung Hotelfachmann/-frau (m/w/d)

Ausbildung Koch/Köchin (m/w/d)

Ausbildung Restaurant-Fachfrau/-mann (m/w/d)

Es erwartet Sie ein familiäres, kinderfreundliches Arbeitsklima, übertarifliche Bezahlung, Weihnachtsgeld sowie vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.

Eine Unterkunft kann gestellt werden. Mit „Berufsschule plus“ haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem Realschul-Abschluss, das Fachabitur zu machen. Bewerbungen bitte schriftlich mit den üblichen Unterlagen an unsere Adresse.

Bitte bewerben Sie sich unter folgendem Kontakt:

Alpen-Caravanpark Tennsee

Andreas Zick e.K.

Am Tennsee 1

82494 Krün

Deutschland – Bayern

Tel.: 0049/8825/170

E-Mail: info@camping-tennsee.de

Web: www.camping-tennsee.de