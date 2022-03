Austrittswelle rund um Garmisch-Partenkirchen macht Pfarrei ratlos – aber nicht mutlos

Krise in der Katholischen Kirche

Von Katharina Brumbauer

So viele Mitglieder wie zuvor in einem ganzen Jahr haben seit dem 1. Januar 2022 dem Pfarrverband Partenkirchen den Rücken gekehrt. Dekan Andreas Lackermeier sucht den Dialog mit den Abtrünnigen und will die einzelnen Gründe erfahren.

Garmisch-Partenkirchen – Dekan Andreas Lackermeier verschickt dieser Tage Briefe. Bei diesen Schreiben geht es ihm aber nicht darum, sich bei den Gläubigen seines Pfarrverbands Partenkirchen-Farchant-Oberau für die Teilnahme an den Pfarrgemeinderatswahlen vor einer Woche zu bedanken. Diesen knapp 130 Menschen, denen Lackermeier die Zeilen zukommen ließ, sind seit dem 1. Januar aus dem Pfarrverband ausgetreten – so viele wie zuvor etwa in einem ganzen Jahr.

Von den 204 Personen, die – Stand vergangenen Freitag – seit Jahresbeginn in ganz Garmisch-Partenkirchen und Grainau konfessionsübergreifend den Kirchen den Rücken zugekehrt haben, entfallen laut Lackermeier 83 allein auf die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Partenkirchen. In Farchant sind heuer bereits 33 Menschen ausgetreten, 2021 waren es dort im gesamten Jahr 29. In Oberau haben in diesem Quartal 21 Personen ihre Zugehörigkeit zur katholischen und evangelischen Kirche beendet (2021: 32). Wie im Kreisort handelte es sich bei dabei überwiegend um Katholiken.

Bei Missständen in der eigenen Pfarrei ansetzen, bei Umgang des Erzbistums mit der Missbrauchskrise wenig Einfluss

„Das macht natürlich ratlos“, räumt Lackermeier ein. Der Dekan möchte im Dialog den einzelnen Austrittsmotiven auf den Grund gehen. Die Schreiben an die Abtrünnigen sollen keine Überredung zur Rückkehr, aber eine klare Gesprächsbereitschaft signalisieren: „Man kann jederzeit mit mir oder, wenn einem das lieber ist, mit einem meiner Pastoralreferenten darüber reden, was einen stört.“ Resonanz erfährt dieses Angebot jedoch kaum.

Ich bin genauso sauer über den Mist, den unsere obere Etage gebaut hat

Gerade wenn ein Missstand in der eigenen Pfarrei die Mitglieder zum Austritt bewogen hat, „will ich das wissen, weil da kann ich etwas bewegen“, unterstreicht Lackermeier. Der Seelsorger räumt aber ein: „Wenn ein Herr Ratzinger sich scheinbar nicht genau erinnert, wie er mit Missbrauchsfällen im Erzbistum umgegangen ist, kann ich auch wenig machen.“ Der Dekan verweist auf eine Stellungnahme des emeritierten Papstes, in der dieser erklärt hatte, er habe an einer entscheidenden Krisensitzung 1980 nicht teilgenommen, wobei er später einräumte, doch anwesend gewesen zu sein. Missbrauchsgutachten in mehreren katholischen Erzbistümern, die zahlreiche Klerikale mit dem Vorwurf konfrontierten, sie hätten sich entweder selbst an Schutzbefohlenen sexuell vergangen oder solche Vorfälle vertuscht, stürzten die Kirche bekanntlich in eine schwere Krise. Dass sich in diesem Zuge viele Gläubige abwandten, kann Lackermeier verstehen. „Ich bin genauso sauer über den Mist, den unsere obere Etage gebaut hat“, ärgert er sich.

Seine Pfarrei bekommt die Auswirkungen hautnah zu spüren. Denn mehr Kirchenaustritte bedeuten weniger Steuereinnahmen. Die Folge: Gemäß des Verteilungsschlüssels fließen wohl im nächsten Jahr weniger Zuschüsse aus dem Erzbistum München und Freising nach Partenkirchen. Die Zuwendungen für die karitative Arbeit bleiben noch unberührt. Aber Lackermeier rechnet mit einem mittleren vierstelligen Betrag, den er – für die Instandhaltung der Pfarreigebäude – weniger zur Verfügung haben wird. „Den anderen 750 Pfarreien geht es da nicht anders.“

Gebäudesanierungen finanziell zu stemmen wird für den Pfarrverband nicht erst durch Austrittswelle schwer - ungebrochen starkes ehrenamtliches Engagement ist dagegen eine große Stütze

Der Geistliche will nicht lamentieren. „Unsere Räumlichkeiten zu sanieren, wird nicht allein durch die vielen Kirchenaustritte schwierig.“ Beispielhaft dafür steht das Pfarrheim an der Partenkirchner Badgasse. Das Haus bräuchte, weil es als öffentliches Gebäude unter anderem für Veranstaltungen des Katholischen Kreisbildungswerks sowie das Eltern-Kind-Programm genutzt wird, längst eine zweite Feuerschutztreppe. Ohne diese dürfen das Ober- und das Dachgeschoss nicht für Vorträge und Kurse genutzt werden. Kostenpunkt: 280 000 Euro. Weil das Geld fehlt, ziert die Fassade ein Treppengerüst – seit elf Jahren. „Jetzt haben wir endlich den Zuschussbescheid für eine fest installierte Treppe bekommen. Es ist wichtig, dass die Leute sehen: Die Kirchensteuer fließt nicht nur nach München ins Auto vom Erzbischof, sondern kommt auch in ihrer Heimatpfarrei an.“

Welche Ausgaben der Pfarrverband tätigt (Renovierungen, die Personalkosten für nicht-kirchliche Angestellte wie Hausmeister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte), bleibt nicht unter Verschluss. Wer sich nicht sicher ist, wofür die Institution Kirche die Steuergelder verwende, „kann sich in den Pfarrbüros immer erkundigen“, empfiehlt Lackermeier. Und betont auch den enormen Wert der zweiten wichtigen Einnahmequelle seiner Pfarrei, der freiwilligen Spenden. „Durch die finanzieren wir unsere karitative Arbeit zum großen Teil.“ Die Arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer bezeichnet der Dekan auch als große Stütze. Ihr Engagement sei ungebrochen stark. „Ich habe das Gefühl, sie denken sich: Jetzt erst recht. Zeigen wir, dass die Kirche noch ein anderes Gesicht hat.“