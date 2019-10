Lkw krachen frontal ineinander: Zwei Personen schwer verletzt

Auf der B2 Garmisch-Mittenwald bei Schlattan ist es zu einem Unfall mit zwei Klein-Lkw gekommen. Sie krachten frontal ineinander.

Schlattan - Ersten Informationen zufolge sind bei einem Unfall auf der B2 bei Schlattan zwei Personen schwer verletzt worden. Zwei Klein-Lkw waren aus bislang ungeklärter Ursache frontal ineinander gekracht. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen sind vor Ort. Die B2 blieb einige Zeit lang voll gesperrt.

Zwei Klein-Lkw krachen frontal ineinander - zwei Schwerverletzte

kah