„Alles sehr vernünftig“: Grünes Licht für Therapiezentrum in Bad Bayersoien

Von: Rafael Sala

Teilen

So soll es aussehen: das Gesundheits- und Therapiezentrum in der Frontansicht. © Grafik: Atelier Landauer

Nach mehreren Anläufen ist es so weit: Bad Bayersoien bekommt ein neues Hotel, das „Gesundheits- und Therapiezentrum“ der Bauherren Ravi Roy und Carola Lage-Roy. Nach vielen Diskussionen befürwortete der Gemeinderat das Bauvorhaben nun einstimmig.

Bad Bayersoien – Lange hatte der Gemeinderat mit dem Projekt gerungen. Die nervösen Befindlichkeiten waren förmlich mit Händen zu greifen, es wurde viel diskutiert, die unterschiedlichsten Meinungen prallten aufeinander. Zuletzt herrschte sogar Zweifel, ob es angesichts der Öfteren Verzögerungen überhaupt zu dem seit Jahren im Gespräch befindlichen Bau kommt. Nun löst sich alles in Wohlgefallen auf: Geradezu begeistert hat das Gremium jetzt das Vorhaben genehmigt: Auf dem rund 8700 Quadratmeter großen Gelände des früheren, mittlerweile abgerissenen Kurhauses an der Kirmesauer Straße wird ein Gesundheits- und Therapiezentrums errichtet werden. Das Votum: einstimmig.

Der Schwerpunkt liegt auf homöopathische Anwendungen – neu für die Moorbadgemeinde. Der Startschuss für den Bau fällt noch in diesem Jahr, im Idealfall ist bereits 2023 alles unter Dach und Fach. Karl Landauer, der von den Investoren Ravi Roy und Carola Lage-Roy mit den Planungen beauftrage Architekt, hat das millionenschwere Gesamtprojekt den Ortspolitikern noch einmal in groben Zügen vorgestellt. Gedacht ist an einen großen, mehrgliedrigen Baukörper mit Terrasse, einen künstlichen See, Yoga-Zentrum, Holzbalkone, Seminar- und Konferenzräumen, Tiefgarage und eine an den Wald angrenzende Saunalandschaft. Dazu – neu gegenüber dem vorangegangenen Entwurf – Erker an den jeweiligen Ecken. Vor dem Hotel sind acht Mitarbeiterstellplätze vorgesehen, dazu eine Anfahrtszone für die Anlieferungen und die Müllentsorgung. 32 Zimmer sollen eingerichtet werden, die Tiefgarage bietet Platz für 37 Fahrzeuge.

Das ist ein schönes Projekt, mit dem wir neue Zielgruppen und Kundschaft bekommen.

Der Tiroler Architekt sprach von einem stimmigen, harmonischen Ganzen, der Baukörper füge sich bestens in die Umgebung ein. Die künftigen Gäste kämen in den Genuss „von vielen Highlights“, wie er sagte. Vor allem „den von der Terrasse aus traumhaften Blick zum Soier See“. Es werde „ein neues Wahrzeichen“ für den Ort entstehen. Diese Meinung vertritt auch Bürgermeisterin Gisela Kieweg (Für Bad Bayersoien/FBB), die schon lange von dem Hotel schwärmt, das neue Angebot unbedingt als Ergänzung zu den anderen Erholungs- und Freizeitangeboten im Ort verankert haben will. „Ich freue mich“, sagte sie schlicht. „Das ist ein schönes Projekt, mit dem wir neue Zielgruppen und Kundschaft bekommen.“

Auch im Gemeinderat stießen die Pläne nun auf Zustimmung: „Das ist alles sehr vernünftig“, kommentierte Tobias Maier (Gemeinsam für unser Dorf). Danach sah es längere Zeit nicht aus. Es waren Bedenken aufgekommen, ob die anvisierten 37 Tiefgaragenplätze für 32 Zimmer ausreichen. Die Frage nach der energetischen Versorgung trieb auch jetzt noch Michael Ruhland (FBB) um. „Wie wird das denn?“, erkundigte er sich noch einmal. Das Thema sei allerdings nach wie vor nicht bis ins Detail geklärt, antwortete Landauer. Fest steht allerdings, dass es „ein sehr grünes Konzept“ wird. Als Energielieferant dient das Grundwasser, dem über eine Pumpe Wärme entzogen wird. Kein Öl, kein Gas: „absolut emissionsfrei“. Es seien aber noch Fachplaner mit der Ausarbeitung beschäftigt.