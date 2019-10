Kleinwagen schießt über die Leitplanke: Drei Verletzte

Ein schwerer Unfall hat sich auf der B23 bei Bad Bayersoien ereignet. Ein Kleinwagen kam von der Straße ab und überschlug sich. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, um die Insassen zu retten.

Bad Bayersoien – Um kurz vor sechs Uhr am Samstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 23 zwischen Bad Bayersoien und Echelsbach zu einem schweren Unfall gekommen. Auf Höhe Gschwendt geriet ein Kleinwagen Richtung Echelsbach rechts von der B 23 ab. Das Fahrzeug, das mit drei Insassen besetzt war, schoss über die Leitplanke und überschlug sich auf der angrenzenden Wiese. Das Auto kam seitlich zum Liegen. Die Ursache ist noch völlig unklar, da die Betroffenen bisher nicht vernommen werden konnten.

Mit einem Großaufgebot rückten die alarmierten Einsatzkräfte zur Unfallstelle an. Mittels schwerem Gerät entfernten die Hilfskräfte das Dach des Wagens. Nur so konnten die teilweise eingeklemmten Insassen befreit werden. Zwei Menschen wurden schwer und ein Unfallopfer mittelschwer verletzt. Die B 23 war über eine Stunde komplett gesperrt, später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Die Polizei Murnau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neben dem Roten Kreuz verständigte man auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers aus München. Die Feuerwehren aus Bad Kohlgrub, Bad Bayersoien und Steingaden waren ebenfalls vor Ort.

Dominik Bartl