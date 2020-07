Einen schrecklichen Ausgang hat am Donnerstag ein Verkehrsunfall in Höhe von Bad Bayersoien genommen. Ein Motorradfahrer verunglückte tödlich.

Bad Bayersoien – Ein Motorradfahrer war auf der Bundesstraße 23 frontal mit einem Wohnmobil zusammengestoßen, der Lenker des Krads erlag seinen schweren Verletzungen in der Unfallklinik Murnau.

Gegen 11.45 Uhr befuhr ein Holländer (65) mit seiner Yamaha die Bundesstraße in Richtung Bayersoien, hinter ihm befand sich seine Frau, ebenfalls auf einem Motorrad. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Wohnmobil aus dem Landkreis Freudenstadt an der südlichen Ortseinfahrt in die B23 ein, ohne auf den Verkehr von links zu achten.

Bei Bad Bayersoien: Motorrad prallt frontal in Wohnmobil - Unfall nimmt schrecklichen Ausgang

Der Niederländer konnte nicht mehr ausweichen und krachte frontal in die linke Seite des Fahrzeugs. Dabei wurde er vom Krad geschleudert und kam an der Leitplanke der Gegenfahrbahn zum Liegen. Ersthelfer begannen sofort mit der Wiederbelebung.

Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte vom Roten Kreuz und die Crew des Rettungshubschraubers Christoph Murnau führten die Maßnahmen weiter. Mit schwersten Verletzungen wurde der Fahrer in die Unfallklinik Murnau eingeliefert: Dort erlag er nach kurzer Zeit seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Gutachter beigezogen. Die B23 blieb bis zum Nachmittag halbseitig gesperrt, die Freiwillige Feuerwehr von Bad Bayersoien übernahm an der Unfallstelle die Verkehrslenkung. (Dominik Bartl)

